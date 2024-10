V rámci projektu MY SME v Slovenskom vojvodinskom divadle od štvrtka 26. do soboty 28. septembra prebiehal workshop tvorivého písania. Tento workshop bol primárne určený pre žiakov a mládež, ktorí inklinujú k písaniu.

Lektorkou seminára bola Mgr. art. Katarína Mišíková-Hitzingerová, ArtD.

„Téma Tvorivé písanie je poslednou desiatou témou z tém projektu MY SME, v ktorom participuje Slovenské vojvodinské divadlo a Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí na Slovensku v Banskej Bystrici. Súčasťou tohto projektu sú aj ďalšie tri krajiny, ktoré tiež majú svojich desať tém. Aj tuná v Srbsku sme si pripravili desať tém. Tie sa snažia vzdelávať deti v umeleckej činnosti, či už je to umelecký prednes alebo divadelná tvorba, tiež východné workshopy, ako sa správať v divadle, aké povolania sú v divadle a posledná téma – tvorivé písanie – vzdeláva deti v tom smere, akým spôsobom sa môžu vyjadrovať v slovnej podobe, čiže aké slová treba voliť, kde robíme rôzne slovné cvičenia, napr. koláže z novín, alebo majú vytvoriť meno pre hrdinu, ktorého si vymysleli. Ale pracujeme aj s vizuálnymi kartami, potom ako hudba ovplyvňuje tvorbu toho textu. Výsledkom celého tohto trojdňového workshopu bude to, že si vytvoria vlastné leporelá, kvázi knihy, v ktorých spracujú príbeh na základe všetkých základných kladných vecí, ktoré sa naučili o prostredí, čase, napätí v príbehu, prekvapení, hrdinov. Samé deti vlastne povedali, že počas tohto workshopu sa naučili rozmýšľať, pracovali s fantáziou, naučili sa to, aké je dôležité spolupracovať pri príbehu a že si môžu povedať svoj vlastný názor v tej textovej podobe. Aj o žánri. Ten si tiež mohli vybrať. Aj keď urobili nejakú chybu, naučili sa ju vnímať ako inšpiráciu,“ objasnila podstatu týchto dielní školiteľka.

O výsledkoch tohto školenia Mišíková-Hitzingerová nám prezradila aj toto: „Týmto písaním sa aj učia, zabávajú a mali by navzájom rešpektovať aj názor toho druhého, takže po skončení tohto workshopu bude pripravený didaktický materiál, ktorý bude voľne dostupný na internete a taký krátky film, ktorý bude hovoriť o najzákladnejších etapách workshopu a keď sa spojí film s didaktickým materiálom, bude dobrá príručka pre používateľov – profesorov slovenského jazyka a literatúry alebo tých, ktorí pracujú so slovom a vzdelávajú deti.“