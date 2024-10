Vo štvrtok 3. októbra o 18. hodine v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci bude premiéra ďalšej publikácie venovanej tejto našej vzdelávacej inštitúcii. Je to kniha Kataríny Pucovskej Cez prizmu petrovského gymnázia. Táto vyše 240-stranová publikácia vyšla so súhlasom vedenia našej teraz už 105-ročnej vzdelávacej inštitúcie a predstavená bude ku Dňu školy.

Na knižnom prezentačnom večierku účinkujú: autorka Katarína Pucovská, Daniela Marková, Annamária Boldocká-Grbićová, Vladimír Valentík, Marta Pavčoková, Miluša Snidová-Miškovićová, Zoran Mitić, Lenka Hodoličová, Ondrej Maglovský, Andrej Struhár a Stepan Trigub.

Autorka Katarína Pucovská túto publikáciu pripravila z rešpektu ku gymnáziu, v susedstve ktorého odrástla, do ktorého chodievala ako žiačka nižších ročníkov základnej školy (chodilo sa do najbližšej školskej budovy), ktoré potom absolvovala a neskôr tu niekoľko rokov pôsobila aj ako profesorka. V tejto knihe spracovala zo sto jeho bývalých pracovníkov, podporovateľov a absolventov. Vedená bola myšlienkou, že nejeden z odchovancov petrovského gymnázia sa v živote, a neraz v úplne novom prostredí, uplatnil ako špičkový odborník, ale o tom verejnosť nevie, alebo vie len málo. A keďže tých osobností je skutočne dosť, do knihy sú zaradení iba tí, ktorí medzi prvými trasovali jeho cestu a ktorých príbehy sa jej podarilo spracovať.