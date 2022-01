Na potešenie divadelných nadšencov v sobotu 22. januára sa v Kulpíne hralo divadlo. Divadelný súbor Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen v Kulpíne premiérovo uviedol divadelné predstavenie Skúsené, neskúsené a tie iné, na motívy hry Ženský orchester autora Jeana Anouilha.

Premiéra bola v miestnostiach KUS Zvolen na malej scéne. Réžiu, dramaturgiu, scénografiu a výber hudby divadelného predstavenia urobila Marína Dýrová.

Režisérka Dýrová vysvetlila, že sa najprv zoskupili kulpínski herci, ktorí si chceli zahrať, a potom hľadali zodpovedajúci titul. V spomenutej hre je šesť dámskych postáv a jedna pánska, a potom ešte režisérka dopísala dve pánske postavy. Vlastne išlo o to, že dej hry prisadili do domáceho prostredia. Riešili, aké majú postavy problémy zo ženského uhla, a potom to celé obrátili na mužské postavy, ktoré ten celý dej komentujú z mužskej strany.

„Z hry Ženský orchester sme si zobrali dámske postavy, ktorým sme zmenili zamestnanie. V pôvodnej hre Jeana Anouilho, dramatika, jedného z najsilnejších osobností francúzskeho divadla, sú tieto dámy členky orchestra a v našej sú herečky, ktoré čakajú na začiatok predstavenia. V tejto hre možno vidieť rôzne polohy žien, preto sme ho nazvali Skúsené, neskúsené a tie iné,“ uvádzajú v afiši.







V divadelnom predstavení hrajú členovia Divadelného súboru KUS Zvolen v Kulpíne: Katarína Kolárová, Ján Kolár, Viera Dorčová-Babiaková, Mária Koruniaková, Jasna Chalupková, Nataša Zimanová, Anna Peťkovská, Michal Fehér a Ján Chalupka.

Svetlo mal na starosti Miro Horvát, ktorý vypracoval aj dizajn plagátu, zvukárka bola Zdenka Francistyová a šepkárkou bola Hana Zelenáková.

S kulpínskymi hercami sa režisérke veľmi dobre pracovalo, bolo jej cťou, že si ju zavolali a že s nimi spolupracovala. Táto hra je pomerne ťažká na stvárnenie aj pre hercov, aj pre režiséra, lebo v nej nie je mnoho konania, akcie, je to iba také uvažovanie, rozmýšľanie nad samým sebou.