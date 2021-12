1721 – Narodila sa Jeanne-Antoinete Poissonová, známejšia ako Madame de Pompadour, milenka francúzskeho kráľa Ľudovíta XV.

1753 – V Petrovaradíne otvorili prvú poštu.

1835 – Zomrel srbský guslar a básnik Filip Višnjić. Zrak stratil v ôsmom roku života, no to ho neznemožnilo, aby cestoval a spieval o bojoch proti Turkom. Po roku 1813 sa presťahoval do dediny Grk (dnešné Višnjićevo), kde zostal do smrti.







1921 – Narodil sa spisovateľ Dobrica Ćosić, člen Srbskej akadémie vedy a umenia, prvý prezident Zväzovej republiky Juhoslávie, účastník Národnooslobodzovacieho boja. Jeho najznámejšími románmi sú Koreni, Deobe, Vreme smrti…

1926 – Zomrel rakúsky básnik Rainer (vlastným menom René) Maria Rilke.

1973 – Konala sa skúšobná jazda súpravy pražského metra v celej dĺžke prvého prevádzkového úseku.

1989 – Federálne zhromaždenie ČSSR zvolilo Václava Havla za prezidenta Československej socialistickej republiky.