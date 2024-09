Ministerka hospodárstva vo vláde Srbska Adrijana Mesarovićová a minister zahraničných vecí a zahraničného obchodu Maďarska Péter Szijjártó oznámili, že do konca roka bude vypracovaná štúdia realizovateľnosti nového ropovodu medzi Srbskom a Maďarskom, ktorý by sa mal postaviť do roku 2027.