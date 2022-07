Počet infikovaných vírusom covid-19 zo dna na deň rastie. V našej krajine bolo včera potvrdených nových 5 105 prípadov. Testované bolo 14 532 osôb.

V nemocnici sa nachádza 504 osôb, z čoho 18 pacientov je na umelej pľúcnej ventilácii.

Podľa epidemiológov ide o pacientov, ktorí majú ľahšie ochorenia, avšak vzhľadom na to, že ide o omikron, vírus sa ľahko prenáša.

Upozorňujú, že do konca týždňa počet nakazených bude aj 6-tisíc denne. Preto apelujú, aby občania dali dôraz na prevenciu. Rúška by sa podľa nich mali nosiť v zatvorených priestoroch, ako aj vo verejnej doprave a druhú booster dávku by mali dostať všetci, ktorí majú viac ako 60 rokov, ako aj pacienti s chronickými ochoreniami.