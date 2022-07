Vojvodinský družstevný zväz v spolupráci so start-upom v oblasti poľnohospodárstva otvára nové dvere, ktoré prispejú družstvám a roľníkom vo výrobe a obchode. Družstevný zväz Vojvodiny podpísal Dohodu o obchodnej spolupráci so startupovou spoločnosťou Cooperation Manager, ktorá vyvinula platformu pre komunikáciu medzi skladníkmi a kooperantami.

Podľa Sašu Bajića, riaditeľa a jedného zo zakladateľov startupu, Cooperation Manager už uznávajú popredné spoločnosti v Srbsku ako platformu, ktorá bude nenahraditeľným nástrojom pre firmy, ktoré to so spoluprácou myslia vážne a chcú mať kvalitný vzťah so svojimi partnermi. Platforma umožňuje, aby družstvo okrem obchodovania mohlo rýchlo a jednoducho informovať svojich poľnohospodárov o aktuálnych odporúčaniach na ošetrenie plodín a ďalších ponukách, ktoré majú.

Predsedníčka Družstevného zväzu Vojvodiny Jelena Nestorová Bizonjová pri podpise dohody pripomenula, že budúcnosť poľnohospodárstva je v čoraz väčšom využívaní moderných technológií a cieľom podpísania dohody je postaviť vojvodinské družstvá do pozície lídrov v uplatňovaní moderných technológií.