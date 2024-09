V prvý deň školského roku 2024/2025 v Základnej škole 15. októbra v Pivnici sa konalo tradičné vítanie prvákov. V predvečerných hodinách v Slávnostnej sieni sa zišli budúci prváci, ich rodičia, ako aj terajší piataci.

Úvodné privítacie slová patrili pedagogičke Mirjane Radićovej, ktorá pri tejto udalosti zastupovala riaditeľa školy Patrika Malinu. Budúcich prvákov privítala, vysvetlila im význam vzdelávania a času stráveného v škole. Po úvodnej časti nasledoval program, ktorí pre prvákov pripravili terajší piataci. Pripravili ich učiteľky Anna Hodoličová, ktorá odišla do dôchodku a Anna Blažková. Program pozostával zo speváckych, hudobných a recitačných bodov.

Tohto roku do prvej triedy nastúpilo 21 žiakov, ktorí budú rozdelení do dvoch tried. V slovenskej 1. 1 triede triednou učiteľkou prvákom bude Jarmila Čobrdová, kým v 1. 2 srbskej triede triednou učiteľkou bude Drahuška Nímetová. V slovenskej triede bude teda tohto roku spolu iba 11 prvákov.

Po rozdelení prvákov triednym učiteľkám sa spoločne išli pozrieť na nové učebne. Žiakom a rodičom všetky potrebné informácie poskytli triedne učiteľky. Samozrejme, ako aj v ostatných školách, tak aj v pivnickej na nových prvákov čakali darčeky. Žiaci slovenskej triedy dostali školské tašky a učebné pomôcky, ktoré im darovala Matica slovenská v Srbsku, kým všetci prváci spolu dostali aj balíčky so sladkosťami, ktoré im darovali spoločnosť Bambi a obchodný reťazec Univerexport.