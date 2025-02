Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny nasledujúci týždeň zorganizuje dobrovoľný odber krvi vo viacerých mestách.

V utorok 4. marca v Miestnom spoločenstve v Kulpíne krv bude možné darovať od 8. do 10. hodiny a v rovnaký deň od 11. do 13. hodiny aj v Maglići v Dome kultúry. Darcovstvo bude prebiehať aj vo Všeobecnej nemocnici Đorđu Jovanovića v Zreňanine, a to od 8. do 12. hodiny.

V stredu 5. marca dobrovoľný odber krvi bude prebiehať v Červenom kríži v Pančeve od 9. do 12. hodiny, v báčskopalanskom Červenom kríži od 8. do 12. a 14. a 18. hodiny a v staropazovskej Strednej technickej škole od 11. do 15. hodiny.

Vo štvrtok 6. marca bude aj v miestnostiach Červeného kríža v Sriemskej Mitrovici, a to od 8.30 do 13. hodiny, zatiaľ čo v piatok v zreňaninskom Červenom kríži od 8. do 12. hodiny.