Na tradičnom podujatí Mačkare občania Golubiniec znázorňujú starodávne magicko-náboženské obrady, na ktoré si s osobitným nadšením pripravujú primerané masky. Tohtoročné Mačkare v Golubinaciach budú 1. a 2. marca.

V sobotu jazdci z Golubiniec na koňoch pôjdu po dedine a budú oznamovať, že v nedeľu v ich dedine budú Mačkare. Pred pandémiou koronavírusu pred 5 rokmi v Golubinciach sa konal aj maškarný bál v zatvorenom priestore.

Tento fašiangový zvyk priniesli Chorváti, keď sa prisťahovali z Dalmácie do Golubiniec a má viac ako 250 rokov, hoci sa v histórii neudržiaval v kontinuite. Od obnovenia v roku 2003 hlavným organizátorom podujatia je chorvátsky Kultúrno-osvetový spolok Tomislav a generálnym patrónom Obec Stará Pazova. Toto podujatie je zaradené medzi najvýznamnejšie podujatia v Obci Stará Pazova.

V nedeľu 2. marca (so začiatkom o 14.00 hodine ) naplánovaný je karnevalový sprievod ulicami Golubiniec. Ústredné podujatie a defilé masiek aj tohto roku bude pred tamojším zámkom Šlos. Okrem hostiteľov karnevalu sa zúčastnia i početní cezpoľní hostia, tradične z Apatínu, Rumy, Šabca a iných miest. Ako sa dozvedáme od organizátorov, po prvý raz so svojimi maskami do Golubiniec majú zavítať aj skupiny z Petrovaradínu a Šídu. Mnohí s netrpezlivosťou očakávajú vidieť aj tohtoročné zaujímavé kostýmy a masky a na tie najúspešnejšie organizátori dajú osobitný dôraz.

Toto atraktívne podujatie sa nachádza nielen v kalendári Turistickej organizácie Obce Stará Pazova, ale je od minulého roka zaradené i na mapu Federácie európskych karnevalových miest. Čo je karneval pre Rio de Janeiro, to sú Mačkare pre Golubince a Sriem.