Po až trojtýždňovej prestávke, čo je pre basketbalovú Euroleague príliš zriedkavým javom, súťaž pokračovala vo štvrtok zápasmi 27. kola ligovej fázy.

Predstaviteľ Srbska Crvena zvezda v uvedenom kole zažil prehru na domácej pôde proti litovskému Žalgirisu výsledkom 86 : 80.

Tento neúspech predsa veľmi nevplýval na poradie na tabuľke, ale z druhej strany dlhoročne pozorované môže mať vplyv na konečný poradovník, lebo Crvena zvezda zažila 11. prehru v tejto sezóne. Prípadne by sa Partizan po dnešnom eventuálnom triumfe mohol celkom priblížiť k večnému rivalovi.

Ide totiž o to, že Partizan v Belehrade v piatok večer víta Baskoniu, ktorá nie je taká slabá, ale nie je ani na úrovni z predchádzajúcich sezón, keď pravidelne hrávala vo vyraďovacích kolách. Partizan je momentálne na skóre 14 triumfov a 12 prehier, takže by potenciálny dnešný úspech bol pätnástym v sezóne a mal by iba o jeden triumf menej ako červeno-bieli.

Partizan, ako si spomenieme, sezónu otvoril veľmi slabo, po desiatich kolách bol na 2 : 8 a teraz je na spomenutých 14 : 12. To znamená, že v ďalších šestnástich zápasoch iba štyrikrát prehral, čo ho od 10. kola zaraďuje medzi najúspešnejšie celky.

Preto, ako sme skôr aj konštatovali, aktuálna sezóna upomína vydanie 2022/2023, keď Partizan tiež mal slabší štart, ale potom všetko dohonil, postúpil do štvrťfinále, kde bol na krok od eliminovania madridského Realu, ale predsa dovolil premrhať náskok 2 : 0 na F4 a postúpil Kráľovský klub po zvrate a triumfe 3 : 2.

Partizan proti Baskonii pátra teda po ďalšom triumfe a v Euroleague je v dobrej sérii, na posledných piatich zápasoch len raz prehral, a to proti Zvezde 71 : 73.

Z druhej strany červeno-bieli proti Žalgirisu vo štvrtok rozčarovali. Prehra nie je presvedčivá, ale hra bola neistá, a tým je triumf klubu z Litvy absolútne zaslúžený.

Iba v poslednej štvrtine Belehradčania vyhrali, minimálne 20 : 19, a to nestačilo na lepší výsledok. Citeľnejší náskok a maximálnych + 11 mal Žalgiris vo štvrtej štvrtine a práve v druhom polčase aj padlo rozhodnutie o víťazovi. Crvena zvezda sa vrátila na jeho začiatku, ale rýchlo iniciatívu znovu prebral Žalgiris a nakoniec vyhral. Tento celok dosiahol 13. triumf a tiež nie je veľmi vzdialený od pozícií, ktoré prinášajú postup, predovšetkým do play-in.

Po 27. kole ďalšie na programe bude na budúci týždeň a takzvané dvojité kolo znovu budeme sledovať koncom marca, keď za dva dni celky zohrajú 31. a 32. kolo.

Ligová fáza vyvrcholí do polovice apríla

Záver ligovej fázy sa tiež pomaly, ale predsa blíži – vyvrcholí už 11. apríla, a potom po kratšej prestávke nasledovať bude najprv play-in, a potom aj play-off.

Obaja naši predstavitelia pred sebou majú ešte niekoľko príliš ťažkých zápasov proti Olympiacosu, Realu, Barcelone, Panathinaikosu a ďalším mužstvám.

Spomenuté kolo play-in, v rámci ktorého zohrajú celky z pozícií 7 až 10, sa hrať budú 15. a 18. apríla, kým play-off na programe bude od 22. apríla a najneskoršie do 7. mája, keď by hrané boli potenciálne rozhodujúce piate stretnutia.

Final Four v rámci Euroleague 2024/2025 na programe bude v dňoch 23. až 25. mája a hrať sa bude v Abú Zabí, teda v Spojených arabských emirátoch. Jediným dôvodom je finančný charakter, keďže basketbal je na tých zemepisných šírkach príliš neznámou kategóriou.