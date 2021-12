Vyvrcholila skupinová fáza UEFA súťaží v sezóne 2021/2022. Znamená to, že sme uzavreli ešte jednu kapitolu v Lige majstrov, tiež v Lige Európy, ale aj v novej súťaži, ktorá odštartovala práve počas tohto roku – v Lige konferencií.

V elitnej Lige majstrov je najväčším prekvapením neúspech španielskeho velikána FC Barcelona, ktorá prvýkrát po sezóne 2000/2001 nepostúpila zo základnej skupiny tejto súťaže. Predsa ak poznáme úzadie dianí v katalánskom klube a aktuálnu situáciu, uvedomujeme si, že eliminácia ani nie je prekvapenie.

Barcelona totiž pôsobí so serióznymi finančnými problémami, v lete z klubu odišiel Leo Messi, nespokojnosť hráčov a fanúšikov je enormná a aktuálne vedenie zatiaľ nevie ponúknuť adekvátne riešenie na záchranu situácie.

Do klubu sa vrátil legendárny Xavi, tentoraz v úlohe trénera, ale s aktuálnym hráčskym kádrom sa mu nedarí ktovieako. Barcelona hrá slabo aj v španielskych majstrovstvách a aktuálne je iba v polovici tabuľky, čo je pre tento klub neprípustné. Svojráznou pečiatkou krízy je skutočnosť, že Barcelona v skupine Ligy majstrov vsietila len dva góly a menej dali len Dynamo Kyjev a Malmö FF. Ich futbalisti totiž strelili len jeden gól. Také čosi nám donedávna bolo len svojráznou fantáziou, keďže Barcelonina populárna tiki-taka prinášala množstvo gólov. Teraz je inak a Barcelona na jar bude hrať v Lige Európy, keďže skončila na treťom mieste vo svojej skupine LM.







ADVERTISEMENT

Keď ide o ostatné tímy, možno konštatovať, že favoriti dobre pochodili a do osemfinále postúpili celky, od ktorých sa to očakávalo. Najpresvedčivejší boli Bayern Mníchov, Liverpool a Ajax – tieto mužstvá totiž v skupinovej fáze dosiahli maximálny výkon.

Srbský predstaviteľ zakotvil na prvom mieste

V Lige Európy sa tiež dohrali posledné zápasy skupinovej fázy. Najdôležitejšou správou je tá, že Červená hviezda v Portugalsku zohrala nerozhodne s Bragou 1 : 1 a pre priaznivý výsledok stretnutia v Bulharsku, v ktorom Ludogorets a Midtjylland zohrali 0 : 0, srbský predstaviteľ zakotvil na prvom mieste a postúpil priamo do osemfinále súťaže. To znamená, že Hviezda bude v prvom eliminačnom kole voľná, keďže v ňom zohrajú tímy z druhej pozície LE a mužstva, ktoré skončili na treťom mieste v skupine v Lige majstrov. Okrem toho, prvé eliminačné kolo prináša stretnutia s klubmi z LM a potenciálny rival je aj Barcelona. Okrem nej sú tu aj Borussia, Sevilla, RB Lipsko a ďalšie tímy.

Postup do osemfinále aj nášmu klubovému futbalu, čiže lige priniesol dodatočné body a Srbsko je teraz na 11. mieste UEFA poradovníka. To znamená, že by sme od sezóny 2023/2024 mohli mať dvoch predstaviteľov v Lige majstrov. Šampión Srbska by sa v tom prípade do elitnej súťaže kvalifikoval priamo, vicemajster by zohral kvalifikáciu a mali by sme aj dodatočné miesta v LE a LK.

Aby sa tak udialo, potrebné je, aby Hviezda a Partizan dosiahli lepší úspech ako belgický Gent, ktorý je v osemfinále Ligy konferencií. Zdá sa, že je tento cieľ príliš objektívny…

Červeno-bieli teda postúpili do druhého eliminačného kola LE a netrpezlivo čakajú na žreb, ktorý sa uskutoční až vo februári, po dohratí prvého kola play-off.

V Lige konferencií, novej UEFA súťaži, sme mali jedného predstaviteľa. Belehradský Partizan totiž hral v skupine B a nejako sa mu predsa podarilo zabezpečiť si jar na euro scéne. Belehradčania súťaž otvorili dobre, ale potom sa udial pokles a v poslednom kole proti cyperskému Anorthosisu remíza 1 : 1 stačila na druhé miesto a postup zo skupiny. Prvé miesto obsadil Gent a podobne, ako Hviezda v LE, postúpil priamo do osemfinále. Partizan bude hrať v prvom eliminačnom kole a okrem tímov z Ligy konferencií, pripoja sa aj mužstvá z LE, ktoré obsadili tretie miesto.

Žreb je na programe 13. decembra a potenciálni súperi sú práve celky z LE. Medzi tými sú Sparta Praha, PSV, Leicester City, Fenerbahçe, Marseille, Midtjylland, Celtic a Rapid Viedeň.