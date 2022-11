Pomaly sa futbalový Mundial rozbieha. Prvá časť kostry, čiže skupiny A, B, C a D za sebou už majú zápasy prvého kola, kým dnes a zajtra budeme otváracie duely sledovať v ďalších štyroch skupinách, tak aj v skupine G, ktorá nás najviac aj zaujíma s ohľadom na to, že už vo štvrtok vo večernom termíne aj Srbsko zohrá zápas prvého kola proti Brazílii.

Dosiaľ zohraných bolo osem zápasov a futbalisti vsietili 22 gólov. Najviac ich bolo na stretnutí Anglicko – Irán (6 : 2), kým dve stretnutia skončili bezgólovou remízou (Dánsko – Tunisko a Poľsko – Mexiko). Napríklad pred štyrmi rokmi v Rusku iba jeden duel sa skončil najnepopulárnejším výsledkom, zatiaľ čo v Katare po nekompletnom prvom kole už máme dve také stretnutia.

To, čo osobitne treba zdôrazniť, je triumf Saudskej Arábie nad Argentínou v rámci skupiny C, ktorá tak spôsobila zatiaľ najväčšie prekvapenie. Saudskoarabi vystúpili smelo, francúzsky tréner Hervé Renard pripravil ideálnu taktiku a po zhrnutí videného možno konštatovať iba to, že Saudská Arábia zaslúžene vyhrala výsledkom 2 : 1. V tomto stretnutí boli v podradenej úlohe, ale im to neprekážalo a svoje príležitosti vedeli využiť. Z druhej strany Argentína sa snažila iba jedno – prihrať Messimu prakticky v každom útoku, čo je absolútnou chybou nie iba v stretnutí za nami, ale generálne. Klobúk dolu tomuto čarodejníkovi s loptou, ale hráči Saudskej Arábie ho geniálne neutralizovali a rovnako dobre tlačili aj ostatných súperov. Obrana a stredopoliari stáli veľmi blízko, takže Argentína proste nedokázala dve línie prekonať.

Preto je úspech Arábie zaslúžený a tréner Renard znovu potvrdil, že s outsidermi je vstave dosahovať mimoriadne úspechy. Práve tento človek sa v roku 2012 so Zambiou stal majstrom Afriky, keď si táto reprezentácia vybojovala zatiaľ jedinú trofej. Potom v roku 2015 na tom istom podujatí triumfoval s Pobrežím Slonoviny, v roku 2016 prebral Maroko a túto krajinu zaviedol na Majstrovstvá sveta 2018, prvýkrát po roku 1998.

Tentoraz je na lavičke Saudskej Arábie a táto reprezentácia má veru veľmi pevný základ pred pokračovaním šampionátu.

Úspech proti Argentíne je veľmi významný s ohľadom na to, že sa Saudská Arábia veru nemôže pochváliť s úspechmi na majstrovstvách sveta. Iba v roku 1994, keď zároveň debutovali, postúpili zo skupiny a neskoršie pribúdali veru poriadne neúspechy, tiež blamáže. V roku 2002 v prvom stretnutí na MS, prehrali proti Nemecku 0 : 8 a na otvorení podujatia v Rusku im Rusi nastrieľali päť gólov.

Ostatné zápasy

Na majstrovstvách sveta úspešne štartovali aj obhajcovia titulu Francúzi. Austrália sa síce ujala vedenia v rámci prvého kola skupiny D, ale Mbappé a družina výsledok zvrátili a presvedčivo vyhrali 4 : 1. Už na samom začiatku sa im zranil ďalší futbalista Lucas Hernandez a v nadchádzajúcich dňoch uvidíme, v akom je stave. Od skôr je známe, že na tomto Mundiale pre zranenia nehrajú Pogba, Kanté, Kimpembe, Nkunku a naposledy aj najlepší hráč sveta Karim Benzema.

Spomeňme aj to, že Olivier Giroud proti Austrálii dal dva góly, čím sa na zozname najlepších strelcov francúzskej reprezentácie vyrovnal s legendárnym Thierrym Henrym. Zatiaľ obaja na svojom konte majú 51 gólov, ale je pravdepodobné, že Giroud rekord prekoná asi už aj na tomto šampionáte sveta.

V stredu na programe máme zápasy skupín E a F; štartujú aktuálni vicemajstri sveta Chorváti, ktorí za súpera majú kvalitné Maroko.

V skupine E sa stretnú Nemecko – Japonsko, tiež Španielsko – Kostarika, kým druhý zápas v rámci skupiny F zohrajú Belgicko – Kanada.

Srbsko, ako sme spomenuli, štartuje vo štvrtok. Zápas s Brazíliou je na programe od 20.00 hodiny podľa stredoeurópskeho času.