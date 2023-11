Viac ako polovica zápasov v skupinovej fáze Ligy majstrov v aktuálnej sezóne je už za nami. Uplynula rýchlo, ani sme sa nestačili obzrieť, a už tu máme fakticky polovicu predposledného mesiaca v roku. S tým sa aj spomenutá skupinová fáza pomaly, ale predsa chýli ku koncu a už sa črtajú mená účastníkov ďalšieho kola elitnej súťaže.

Jednotlivé celky si už po utorkových a stredajších zápasoch zabezpečili postup do osemfinále, ďalšie sú celkom blízko k tomu a sú aj takí, ktorí sú z Ligy majstrov eliminovaní – pred nimi sú už len záverečné zápasy a šancu eventuálne majú len na tretie miesto, ktoré prináša utešujúcu odmenu, čiže presunutie do Ligy Európy v jarnej časti.

Keď sa vrátime k aktuálnemu obdobiu, možno spomenúť, že sa do osemfinále prebojovali tí najlepší, od ktorých sa to aj očakávalo – dokonca Bayern Mníchov má garantované aj prvé miesto v skupine A, v ktorej je maximálny. Okrem Bavorov postup zabezpečený majú aj Real Madrid, Real Sociedad, Inter, Manchester City a RB Leipzig.

Práve je skupina G, v ktorej hrá aj Crvena zvezda jednou z dvoch, v ktorej sú účastníci osemfinále známi dve kolá pred koncom. Ako vieme, Manchester City je v tejto skupine s maximálnym výkonom na prvom mieste a RB Leipzig má zatiaľ deväť bodov.

Crvena zvezda a švajčiarsky Young Boys získali bod – vo vzájomnom stretnutí v Belehrade, keď bolo 2 : 2. Preto duel piateho kola v Berne 28. novembra asi rozhodne o tom, ktorý z týchto dvoch celkov na jar bude hrať v Lige Európy a finišuje na treťom mieste.

Po prehre proti RB v utorok bol z hráčov celku z Belehradu najkritickejší, ale aj najobjektívnejší kapitán Aleksandar Dragović, ktorý otvorene povedal, že zohrali veľmi slabo a v prípade podobného vydania sa nič iné neočakáva ani v Švajčiarsku. Aj pred začiatkom zápasov bolo jasné, že sú Manchester City a RB Leipzig veľkými favoritmi a tieto tímy to veru aj potvrdili.

Dojem je, že by Crvena zvezda a Young Boys triumfy proti nim nedosiahli, ani keby sa hralo desať zápasov. Sú to proste oveľa serióznejšie a silnejšie celky, čo si aj v radoch Belehradčanov asi uvedomili, a preto je potrebné sústrediť sa na nadchádzajúci zápas v Berne a dosiahnuť pozitívny výsledok.

Liga Európy by pre Crvenu zvezdu nebola iba utešujúcou odmenou, ale aj príležitosť zahrať si proti klubom trochu podobnejšej kvality, čo je, objektívne, pre nášho aktuálneho majstra aj reálnejšie.

Ešte dve kolá, skupinová fáza vyvrcholí v polovici decembra

V Lige majstrov sú aj celky, ktoré sú veľmi blízko k postupu do osemfinále, ale matematicky to ešte zabezpečené nemajú. Predovšetkým sa to vzťahuje na Arsenal, ktorý v stredu na domácej pôde absolútne dominoval proti Seville, blízko k cieľu sú Barcelona a Porto, bez ohľadu na nečakanú prehru Kataláncov proti ukrajinskému Shakhtaru.

Liga majstrov je teraz na trojtýždňovej prestávke. Ako sme spomenuli, zápasy piateho kola na programe budú 28. a 29. novembra a posledné kolo je na programe 12. a 13. decembra.

Najzaujímavejšie je v skupinách E a zvlášť v skupine F, ktorá ihneď po žrebovaní bola vyhlásená za skupinu smrti. V tej je momentálne prvá Borussia Dortmund so siedmimi bodmi, PSG má šesť, AC Miláno päť a Newcastle United získal štyri.

V spomenutej skupine E je eliminovaný škótsky Celtic, ostatné tri mužstvá majú stále reálnu šancu byť na prvých dvoch miestach. A na záver – skupina A. V tej už Bayern Mníchov nie iba že postúpil do osemfinále, ale má aj garantované prvé miesto.

V stredu vo veľmi zaujímavom stretnutí FC Copenhagen výsledkom 4 : 3 porazil Manchester United a katapultoval sa tak na druhú pozíciu.

Turecký Galatasaray má tiež štyri body, ako aj dánsky celok, kým je United na poslednom mieste s tromi bodmi, ale aj s príliš nepríjemným rozvrhom – najprv v Istanbule zohrajú s Galatasaray a v poslednom kole uvítajú silný a vždy motivovaný Bayern.