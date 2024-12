Klub drobnochovateľov z Pivnice tohto roku usporiadal už druhú výstavu drobných zvierat. Otvorená bola pre verejnosť počas soboty 30. novembra a v nedeľu 1. decembra, no na inej lokalite ako doteraz.

Drobnochov má v Pivnici už dlhšiu tradíciu, no v súčasnosti akoby znovu a ešte intenzívnejšie naberal na kvantite. Do klubu pribúdajú noví, mladí drobnochovatelia, ktorých odborne zaúčajú tí starší. Tohto roku Klub drobnochovateľov usporiadal už druhú výstavu. Prvá sa konala od 19. do 21. januára.

Pivničania, ako aj ostatní návštevníci, si už zvykli, že sa drobnochovateľské výstavy organizovali v tzv. magacíne AS Petrovec. Druhá tohtoročná výstava sa však pre určité okolnosti musela presunúť na inú lokalitu – do Ulice I. L. Ribara. Dobrovoľne na organizáciu tohto podujatia veľkú súkromnú halu ponúkol Ján Činčurák, jeden z členov pivnického Klubu poľnohospodárov. Osvedčilo sa, že toto miesto úplne vyhovelo drobnochovateľskej výstave a v konečnom prípade ani návštevníkov nebolo menej než po minulé roky.

Tí si mali možnosť pozrieť 400 najrôznejších druhov holubov, potom 60 zajacov, 60 kusov hydiny, ďalej papagáje a iné druhy okrasných vtákov. Spolu drobné zvieratá vystavovalo 78 vystavovateľov z Kulpína, Báčskeho Petrovca, Pivnice, Báčskej Palanky, Bajše, Nového Sadu, Obrovca, Kuly, zo Subotice a Srbobranu. Podľa tvrdení organizátorov dve posledné výstavy boli počtom vystavených zvierat rovnaké. Všetky exponáty hodnotila posudzovacia komisia, ktorú tvorili odborníci drobnochovatelia s licenciou.

Výstavu si počas dvoch dní prišlo pozrieť okolo 500 návštevníkov. Čo bolo evidentné – stúpil počet detí, ktoré sa prišli pozrieť na zvieratá.

Novinkou poslednej výstavy je zavedenie novej ceny, v rámci Memoriálu Michala Grňu, ktorá bola udeľovaná majiteľom holubov šampiónov brnenských hrvoliakov (srb. Brnski gušan).