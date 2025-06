Miestny odbor Matice slovenskej v Pivnici v spolupráci so spolkami, združeniami, klubmi, evanjelickým cirkevným zborom či Základnou školou 15. októbra aj tohto roku usporiadajú celodedinské oslavy Dni Pivnice, ktoré sa budú konať počas dvoch víkendov – od 27. do 29. júna a od 4. do 6. júla. Rozhodnutie usporiadať oslavy počas dvoch víkendov bolo donesené organizátormi, keďže počet podujatí by sa nedokázal vtesnať do jedného víkendu, lebo cieľom osláv je práve prezentácia všetkých obsahov či produktov.