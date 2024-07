Americká hip-hop skupina Black Eyed Peas bola hviezdou druhého dňa Exit festivalu na Petrovaradínskej pevnosti.

Skupina predviedla hity: Let’s Get It Started, Don’t Stop to Party, Mamacita, Don’t You Worry a iné.

Po Black Eyed Peas do ranných hodín vystúpili ešte: Alok, Lady Lee, The Scandals, Ljubičica, Azahriah, The+, Čuvari stvari, Marko Luis, Edo Maajka a iní.