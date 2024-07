Až tri veľké finálové zápasy prináša druhá tohtoročná júlová nedeľa – to vo Wimbledone, tiež v Berlíne, ako aj v Miami.

Ide o finále na treťom tenisovom Grand Slam podujatí, v ktorom sa stretnú Novak Đoković a Carlos Alcaraz, v hlavnom nemeckom meste vyvrcholí futbalový šampionát Európy a záverečný zápas zohrajú Španieli a Angličania, kým v noci na pondelok podľa stredoeurópskeho času na Copa América v boji o trofej na Floride vystúpia Argentína a Kolumbia.

Pre milovníkov športu je to vysnívaný deň, ale poďme radom. Novak doslovne celý rok čakal na tento moment a na opätovné finále práve na Wimbledone s Alcarazom. Vlastne vlani finále na programe bolo 16. júla a vtedy Španiel triumfoval výsledkom 3 : 2 na sety a znemožnil Novaka na ceste k tomu, aby v jednom roku vyhral na všetkých štyroch Grand Slam podujatiach.

Po druhé, pre Noleho toto bude ešte významnejší zápas, lebo v tomto roku ešte nehral vo finále a okrem toho len pred takými piatimi či šiestimi týždňami mal operáciu kolena, po tom, ako sa vzdal na predchádzajúcom GS, Roland Garros v Paríži.

Na Wimbledone Novak dosiaľ bol veľmi presvedčivý, na tomto vydaní prehral iba v dvoch setoch. Zvlášť dobre zohral v posledných dvoch kolách, proti Holgerovi Runemu v osemfinále (3 : 0) na sety, potom aj v semifinále proti Lorenzovi Mussetimu v semifinále, kde tiež vyhral maximálnym výsledkom. S Alexom De Minaurom vo štvrťfinále nezohrali, lebo Austrálčan upustil od súťaže pre zranenie.

Z druhej strany Alcaraz tiež na ceste do finále bol presvedčivý – najťažšie mu bolo v treťom kole, keď proti Francesovi Tiafoeovi vyhral 3 : 2, ale prehrával 1 : 2 na sety a v tom štvrtom, ktorý Američanovi mal možnosť priniesť triumf, predsa dosiahol úspech, ale len v tiebreak.

Preto v nedeľu vo finále treba očakávať výborný zápas a dúfame, že prebiehať bude v športovom ovzduší…

Vrcholia futbalové Majstrovstvá Európy

Neskoršie večer, zhruba tisíc kilometrov juhovýchodnejšie, Európa bude mať aj nového futbalového šampióna. Doterajší majstri Taliani vypadli ešte v osemfinále, kým v boji o trofej zostali len Španielsko a Anglicko. Podľa mnohých analytikov Španieli dosiaľ zohrali najlepší a najkrajší futbal na turnaji, kým Angličania nejako predsa postúpili do finále, bez ohľadu na to, že hra bola veľmi bledá a nezaujímavá.

Predsa asi na dosiahnutie úspechu nie je vždy potrebná tá „krása“ a Angličania sa riadili asi machiavelistickým heslom, že účel svätí prostriedky. Tak v osemfinále porazili Slovensko, potom vo štvrťfinále Švajčiarsko, v semifinále aj Holandsko.

Z druhej strany Španielsku nikto nepoprie, že si finále zaslúžili, hrali vždy otvorene a snažili sa súpera ihneď na štarte posunúť do druhého plánu. Pravdepodobne preto neutrálni fanúšikovia predsa budú nadŕžať Španielsku, ktoré má príležitosť získať štvrtý titul majstra Európy.

Končí sa aj Copa América

A naposledy o druhej hodine v pondelok, teda v noci na pondelok podľa stredoeurópskeho času Argentína bude obhajovať majstrovský titul na Copa América. Turnaj, ktorý sa začal o týždeň neskoršie ako Euro 2024 (pre menší počet účastníkov) vrcholí v tom istom čase, a je možnosť, že Argentína obháji titul.

Dostala sa do finále a veru Messi a družina na ceste boli príliš presvedčiví. Z druhej strany bude Kolumbia, selekcia, ktorá vo finále vystúpi iba tretíkrát. Dosiaľ vyhrali raz, v roku 2001, keď podujatie aj zorganizovali. V semifinále predsa hrali viackrát, ale už sa potom najčastejšie museli uspokojiť bojom o bronzovú medailu.

Tentoraz im to v semifinále vyšlo proti Uruguaju a treba spomenúť, že v skupine boli prví, pred Brazíliou. Bez ohľadu na to, že si nechali ujsť Majstrovstvá sveta 2022 v Katare, Kolumbia určite patrí medzi najlepšie selekcie Južnej Ameriky. Potvrdila to aj postupom do finále.

Nedeľa teda prináša športové atraktivity, možno aj takto ľahšie vydržíme tropické teploty…