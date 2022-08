Pre výtvarných umelcov je azda najosožnejšie, keď spoločne maľujú a vôbec tvoria. Platí to predovšetkým pre entuziastov. Vtedy majú možnosť bližšie sa navzájom spoznať a poradiť sa ako čo najlepšie zvládnuť určité problémy, na ktoré narážajú a tie sa môžu týkať nielen kompozície, perspektívy, ale aj rôznych techník maľby. Združenie petrovských výtvarných umelcov tento druh spolčovania naplno využívajú. Dokonca aj v časoch, keď boli pre pandemické opatrenia sťažený sociálny styk medzi obyvateľstvom.

Formálnejším tvarom takého stýkania sú aj rôzne táborové družby. V Petrovci ich pravidelne usporadúvajú nielen pre dospelých, ale myslia aj na dorast a tak každoročne pribúdajú rôzne tábory venované deťom školského veku. Tam im tí skúsenejší so štetcom tiež vedia poradiť.

Tohto roku Združenie petrovských výtvarných umelcov na úvod Slovenských národných slávností prichystalo aj spoločnú výstavu svojich členov, akú pravidelne chystajú už jedenásť rokov. Tú otvorili týždeň pred ústredným víkendom Slávností a aj v uplynulý víkend mali dozornú službu, aby vyšli záujemcom v ústrety a návštevníkom vysvetľovali koho čo zaujímalo ohľadom vystavených prác.

Zároveň v sobotu a 13. augusta na nádvorí Kultúrneho centra a vedľa v Parku Zuzky Medveďovej sa tiež zoskupili a spoločne pri skvelej družbe tvorili celé poobedie.

Aktívni členovia Združenia petrovských výtvarných umelcov pri tomto ďalšom celodennom výtvarníckom tábore si rozložili stojany a svoje maliarske náčinie a nielenže sa spoločne bavili, ale si radi pohovorili so záujemcami, ktorí sa pristavili pozrieť čo to tam oni robia. A u umelcov nie je núdza ani o pobavenie, lebo majú naporúdzi aj hudobne zdatných členov, ktorí neraz do rúk chytia aj hudobné nástroje a potom pri veselej nálade, ktorú si vedia vytvoriť, občas si spoločne aj zaspievajú a zatancujú.

Návštevníkom Slávností umelci ponúkali aj suveníry so slovenskou ľudovou ornamentikou na plátne, textílii, skle a na dreve, ktoré si už vopred prichystali alebo aj tvorili na tvári miesta. Takže aj v túto sobotu do Petrovca si na družbu a spoločné aktívne pobavenie pri maľovaní si domáci prizvali aj svojich kamarátov výtvarníkov, ktorí sú členmi Združenia petrovských výtvarných umelcov a tí sem s chuťou prichádzajú aj z bližšieho a ďalšieho okolia. Ani tento raz na tábore nechýbali umelci z okolitých dedín a miest: z Kulpína, z Maglića, z Hložian, zo Selenče, z Kysáča, z Nového Sadu, z Futogu…