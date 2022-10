Iba týždeň po tábore pre deti Združenie petrovských výtvarných umelcov tohto roku zorganizovalo aj výtvarný tábor pre dospelých. Ten pravidelne chystajú už viac ako desaťročie v jesennom období. Začali s tým roku 2011 a neupúšťajú od tradície.

Tohto roku, na rozdiel od rokov predchádzajúcich, keď tábor trval iba jeden deň, sa rozhodli nielen pre angažovanú sobotu, ale aj nedeľu. Teda, výtvarný tábor ZPVU tohto roku prvýkrát trval dva dni – v sobotu a nedeľu. Aby ho mohli realizovať v takejto forme, už začiatkom roka sa rozhliadli po grantoch, čo sa im aj vydarilo. Podporili ich v tom Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

„Každý rok sme organizovali jednodňový tábor pre dospelých, ale sme postrehli, že to nepostačuje a je málo času na maľovanie. Potom často urýchlene končíme obrazy, takže sme sa tohto roku rozhodli pre dvojdňový tábor. Získali sme tým nielen viac času na maľovanie, ale obrazy pre dostatok času sú aj lepšie, aj kvalitnejšie. Pre nás organizátorov je to trochu namáhavejšie, ale je to lepšie, je to krajšie, lebo tie skúsenosti a zážitky sú skutočne nezabudnuteľné,“ povedala nám predsedníčka Mária Struhárová a pokračovala slovami:

„Tohto roku nás bolo 22 účastníkov. Mali sme hostí z rôznych prostredí, z Prijepolja, Belehradu, Báčskej Palanky, Hložian, Maglića, Selenče, Nového Sadu, Kulpína a účinkovali aj domáci Petrovčania. Bolo nás aj starších, aj mladších. Keď ide o maliarov z Belehradu, stretli sme sa v Novom Pazare na tábore v Sjenici, spoznali sme sa a dohodli sme si spoluprácu, a tak sú oni teraz tu s nami. Podobným spôsobom získavame aj ďalšie priateľstvá. Pre všetkých sme zabezpečili materiál na maľovanie, tiež občerstvenie, stravu, a pre tých zďaleka aj nocľah. Snažíme sa, aby to bolo na určitej úrovni a aby si hostia od nás domov odniesli pekné zážitky. Spoločne sme obišli aj viaceré punkty v Petrovci, aby spoznali naše slovenské prostredie, do ktorého zavítali,“ na dúšok referovala predsedníčka ZPVU.

Všimli sme si, že tentoraz dôraz dali na mladšie domáce posily, lebo im je cieľom, aby sa práve mladší umelci zapojili do činnosti ZPVU. Dávajú im šancu prejaviť sa a odvahu, lebo viacerí z nich sa aj obávajú vykročiť smelšie. Týmto spôsobom ich starší a skúsenejší akoby potlačili a dali vietor do plachiet, potom sa im viac darí a sú smelší.

Z týchto táborov združeniu zostávajú namaľované obrazy, ktoré im umelci nechávajú do depozitára, a potom Združenie petrovských výtvarných umelcov príležitostne z nich usporiada kolektívnu výstavu.