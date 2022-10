Na petrovskom gymnáziu dlho rokov bolo zvykom, že Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v značnej miere podporovala štipendiom ubytovaných v žiackom domove. V poslednom období sa vedúci NRSNM rozhodli udeľovať finančnú podporu žiakom 1. ročníka zapísaných do slovenskej triedy na petrovskom a kovačickom gymnáziu, ako aj žiakom strednej medicínskej školy v Novom Sade. Štipendiami podporujú aj najlepších žiakov týchto troch stredných škôl.

Práve je aktuálna obchôdzka týchto stredných škôl a podpisovanie zmlúv so žiakmi. Tak v minulý utorok 11. októbra navštívili kovačické gymnázium a podpísali zmluvy so siedmymi žiakmi a včera delegácia NRSNM navštívila Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, kde ich privítala riaditeľka Jarmila Vrbovská.

Nasledovalo podpisovanie zmlúv o štipendovaní 21 žiakov od 2. po 4. ročník. Ide o podporu vo výške dvakrát po 7 000 dinárov, ktoré budú vyplatené na dva razy – aj v prvom, aj v druhom polroku.

Štipendiá v tomto školskom roku získali nasledovní petrovskí gymnazisti: Jana Opavská, Eva Pudelková, Helena Štrbová, Andrea Opavská, Ema Chalupková, Matea Kolárová, Anna Vrbovská, Filip Varga, Andrej Struhár, Emília Vujačićová, Marcela Gániová, Ema Speváková, Ivan Chrťan, Timotej Boris Benka, Leon Častven, Simona Kreková, Andrej Dudáš, Lácia Stajićová, Anna Hrubíková, Sofia Bešková a Andrea Javorníková.

Tento druh podpory a štipendiá Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny udeľuje zo svojho rozpočtu z položiek Výboru pre vzdelávanie. V mene NRSNM sa so žiakmi v Petrovci stretli predsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová a koordinátorka výboru pre kultúru Svetluša Hlaváčová.

Inak v tejto chvíli na gymnáziu v slovenských triedach sa vyučuje 188 žiakov.