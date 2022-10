Kolektívna výstava pod názvom Inohľad v priestore na podkroví kovačickej Galérie insitného umenia predstavila umeleckú a úžitkovú tvorbu a zberateľskú činnosť súčasných Kovačičanov. Vystavené boli početné ručné práce vytvorené z rôznych materiálov, netypické fotografie a počítačové ilustrácie, ako aj nekaždodenné kolekcie predmetov.

„Keď sme sa rozhodli, že urobíme takúto výstavu, na samom začiatku sme ešte presne nevedeli, kto sa akou činnosťou zaoberá, ale postupne sa celá idea vykryštalizovala a s podporou galérie a Miestneho spoločenstva podarilo sa nám realizovať toto podujatie,“ hovorí Ján Žolnaj st., ktorý bol iniciátorom akcie Inohľad a zároveň jedným z účastníkov výstavy.

„Od návštevníkov výstavy máme pozitívne reakcie – páčilo sa im, že na jednom mieste mohli vidieť rozličné predmety z viacerých tvorivých oblastí. Najprv sme si neboli celkom istí, ako to všetko dopadne, ale keď sme postavili výstavu, uvedomili sme si, že to má zmysel. A dôkazom toho sú aj tie pozitívne ohlasy a záujem spoluobčanov.“

Výstava trvala od 8. do 15. októbra a pozostávala z ôsmich celkov. Predstavili sa Eva Nemčeková (keramika, dekupáž, kraslice, pergamano pohľadnice), Želislav Poliak (počítačový grafický dizajn), Viktor Hriešik a Martin Babka (lampy vyrobené pomocou 3D tlačiarne), Želimír Šipický (zberateľ počítačovej techniky), Daniel Válovec (unikátne dekoratívne lampy z tekvíc), Ján Svetlík (makety starých plachetníc), Ján Toman (nástenné hodiny a časti nábytku) a Ján Žolnaj st. (drevené hračky, dekoračné a úžitkové predmety).

Na otázku, či možno očakávať výstavu Inohľad aj v nasledujúcom roku a s prítomnosťou niektorých ďalších autorov a zberateľov Ján Žolnaj st. odpovedá: „Taká vlastne aj bola pôvodná idea. Aby sme teda určitým spôsobom posmelili a podnietili ľudí, ktorí niečo tvoria doma vo svojich kútikoch a doteraz nemali príležitosť verejne sa prezentovať. Povolávame tvorivých spoluobčanov, tak entuziastov, ako aj školených umelcov, ktorí chcú ukázať svoju tvorbu alebo kolekciu, aby sa k nám pripojili, teda ak to nie je nejaký gýč, ale ide o niečo zaujímavé alebo pekné… Boli by sme radi, aby táto idea zažila a stala sa súčasťou októbrového programu aj do budúcna.“