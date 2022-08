V rámci všeobecného trendu digitalizácie v Srbsku a na ktorom trvá a ktorý rozvíja vláda Srbska prostredníctvom projektov EÚ, notári (srb. javno beležništvo) dostávajú dva nové registre, ktoré zvýšia právnu bezpečnosť občanov. Sú to register testamentov a register splnomocnení.

V registri testamentov sa budú ukladať všetky testamenty, ktoré sa dávajú pred notárom a súdom a tým spôsobom sa znemožnia falšovania, schovávania alebo zničenie testamentov.

Register splnomocnení prinesie väčšej právnej bezpečnosti v oblasti obratu nehnuteľností a znemožní zneužívanie splnomocnení zo strany splnomocnenca. Týmto registrom sa tiež znemožňuje to, ak majiteľ nehnuteľnosti telefonicky zruší splnomocnenie, splnomocnenec využije to splnomocnenie bez ohľadu na to, že je zrušené.

Dôležité je, že teraz bude existovať jednotný register na území Srbska, takže ak majiteľ nehnuteľnosť predá v Belehrade, splnomocnenie môže overiť v hociktorom inom meste v Srbsku a notár podľa úradnej povinnosti vnáša do registra to splnomocnenie. Občania môžu tiež zrušiť splnomocnenie u hociktorého notára a register bude spojený s APR a elektronickou matrikou.

Ministerstvo spravodlivosti vytvorilo tieto registre s podporou projektu Európskej únie – Podpora pre Kapitolu 23 s cieľom posilnenia právnej bezpečnosti v Srbsku.

Zdroj: rtv.rs