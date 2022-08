Skupinová fáza UEFA klubových súťaží sa približuje a už po odvetných stretnutiach kvalifikácie bude oveľa jasnejšie, ktoré celky si v jednotlivých ligách zahrajú.

Belehradská Crvena zvezda, aktuálny majster našej krajiny, je blízko k postupu do play-off kvalifikačného kola, keďže v prvom zápase tretieho kola na domácej pôde v stredu výsledkom 5 : 0 prekonala arménsky Pyunik. Zdá sa, že revanš bude iba formalitou, ale je dôležité, aby náš šampión zohral na úrovni a eventuálne dosiahol ešte jeden triumf, čím by sa dodatočne skvalitnil koeficient Srbska na UEFA tabuľkách.

Zvezda v Belehrade bola dominantným celkom a rivalom z Arménska nedovila žiadne prekvapenie.

Už po polčase bol výsledok 3 : 0 a vynikol útočník Osman Bukari z Ghany, ktorý nastrieľal tri góly. Zdá sa, že bude dobrou posilou, keďže aj v domácich majstrovstvách už dal dva góly a perfektne mu to vyšlo v kvalifikácii na Ligu majstrov. Zvezda mohla triumfovať aj presvedčivejšie, ale je konečný výsledok veľmi uspokojujúci a sľubný.

Odvetný duel na programe bude 9. augusta a očakáva sa, že náš predstaviteľ iba potvrdí kvalitu a zároveň postup do posledného kvalifikačného kola.

V tom Zvezda potenciálne smeruje na izraelský celok Maccabi Haifa, keďže aj izraelský klub bol presvedčivý v prvom stretnutí s cyperským mužstvom Apollon Limassol. Maccabi triumfoval 4 : 0 a tiež by rutinovane mal postúpiť do play-off. Posledné kvalifikačné kolo LM na programe bude 16. / 17. a 23. / 24. augusta.

Spomeňme aj ďalšie duely – veľmi presvedčivý bol aj nórsky predstaviteľ Bodø/Glimt, inak minuloročný účastník štvrťfinále Ligy konferencií. Nóri na domácej pôde rovnakým výsledkom ako Zvezda porazili Žalgiris z Litvy a tiež sú prakticky v play-off kole. Záhrebské Dinamo za chotárom výsledkom 2 : 1 porazilo Ludogorets z Bulharska, v dobrej pozícii je aj Viktoria Plzeň.

V Lige Európy a Lige konferencií porážky

Po Zvezde na európskej scéne vystúpili aj Čukarički a prvý európsky zápas v novej sezóne zohral aj Partizan. Oba celky však zažili vo štvrtok prehry – Čukarički doma prehral proti favorizovanému holandskému tímu Twente 1 : 3 v treťom kvalifikačnom kole Ligy konferencií a Partizan v Európe zohral slabo, ako aj v domácich majstrovstvách. Za chotárom na Cypre prehral proti mužstvu AEK Larnaca výsledkom 2 : 1 a sťažil si cestu do skupiny. Belehradčania sú vo veľkej kríze, čo potvrdil aj európsky duel. Hra je neorganizovaná, nevytvárajú sa príležitosti a evidentne je, že takýto Partizan nemôže očakávať výraznejšie úspechy na domácej scéne, kdežeby v Európe. Bude úspechom ak sa podarí vyradiť AEK, čo z radov čierno-bielych tvrdia, že je prioritou. V tom prípade bude mať Partizan garantovanú európsku jeseň, najmenej v Lige konferencií.

Ide o to, že kluby, ktoré vypadnú v treťom kvalifikačnom kole Ligy Európy, budú presunuté do play-off kola Ligy konferencií, zatiaľ čo mužstvá porazené v play-off LE postúpia priamo do skupiny LK.

Dúfame, že sa Partizan v odvetnom stretnutí predstaví lepšie a úspešnejšie a že sa mu podarí postúpiť.

Žiaľ, v tejto chvíli sa zdá, že sa Čukarički s Európu rozlúči v kvalifikácii. Proti Racingu z Luxemburska boli presvedčiví, ale proti tímu zo susedného Holandska je inak. Twente, majster Holandska z roku 2010 sa pomaly zotavuje (v sezóne 2017/2018 vypadli z prvej triedy, ale sa o rok do nej razom vrátili) a znovu je prítomné v Európe. Proti nášmu tímu bolo presvedčivé a už po polčase malo náskok 3 : 0. Predsa, hráči a vedenia celku Čukarički nemusia byť rozčarovaní. Žreb bol náročný a aj v play-off kole víťaza tohto dvojzápasu očakáva ťažký súper – talianska Fiorentina.