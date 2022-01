Laureát najvyššieho ocenenia lokálnej samosprávy – Spolok petrovských žien – vlani bol ocenený Cenou Obce Báčsky Petrovec. V roku, keď si petrovské ženy aktívne cestou viacerých akcií a podujatí pripomínali storočnicu spolčovania sa a neúnavnej aktivity nielen v lokálnom prostredí.

V cirkevnom kalendári je dátum 6. januára, alebo ako tradične zvykneme hovoriť Tri krále, je dátum označený červenou farbou. Necelé dva týždne po Vianociach sa oslavuje Zjavenie Krista Pána a v občianskom kalendári v ten deň sú zaznačení mená práve mená týchto troch kráľov: Gašpara, Melichera a Baltazára. Pre Spolok petrovských žien je tento deň významný už preto, že v súčasnom období spolčovania sa žien v Petrovci práve v tento deň, po dlhšom období nečinnosti, v roku 2002 vzišla iniciatíva založiť Spolok petrovských žien, ktorá padla do úrodnej pôdy. Čoskoro sa petrovské ženy organizovali a založili si spolok. Po čase získali k použitiu aj miestnosti v strede osady na námestí vedľa pomníka. Tu sa i dodnes schádzajú a rozvíjajú svoju činnosť.

Predsedníčka Mária Gašparovská sa pre náš portál vyjadrila takto: „Sme v období, kedy by sme mali oslavovať v oveľa väčšom rozsahu tých 20 rokov obnoveného Spolku petrovských žien. A keďže sa dejú také veci, aké sa dejú, tak to robíme v takomto skromnejšom rozsahu a robíme to tak, že tí, čo sa neboja, keď ide o koronu, sú tu. Všetkých vás vítam a tí, čo neprišli, dúfam, že sú s nami v duchu,“ povedala Gašparovská.

„Ide o to, že v roku 2002 novinárka Anna Dudášová, ktorá bola členkou v Miestnom spoločenstve, si dala za úlohu, že zoskupí nejakú skupinku žien, ktorá bude agilná, ktorá proste urobí niečo v Petrovci, čo sa bude pripisovať len ženám a čo bude ťahať verejnosť dopredu. A tak sa aj stalo. Urobila dobré spojenie, či dobrý výber žien z každého profilu, aj z inštitúcií, aj z domácich, urobila skupinu, ktorá prakticky začala aj ďalej robiť. Je zrejmé, že sa robilo aj predtým, ale neboli tak organizované. Považujeme, že ten rok 2002, čiže presne 6. januára na Troch kráľov, začína existencia obnoveného spolku žien. Neskoršie tomu dali aj pomenovanie: Spolok petrovských žien. Ešte neskoršie roku 2006 sa tento spolok registruje aj ako združenie občanov, takže odvtedy sme aj ako neziskové občianske združenie a sme zaregistrované v APR.“







ADVERTISEMENT

Ako sme sa dozvedeli, na začiatku v prvých rokoch bola predsedníčkou Drahotína Dorčová, ktorá to veľmi šikovne viedla a sa do toho celá vžila a ktorá to dala na plné obrátky. „Keď to malo byť už registrované, a regulované aj právnickými subjektmi, tak Drahuška Dorčová už nechcela byť v tom. Po nej na predsednícke miesto nastúpila Katarína Arňašová. Po nej, keďže my máme takú formuláciu v štatúte, že predsedníčka môže byť 8 rokov, teda dvakrát po 4 roky, a potom sa mení, po nej som nastúpila ja,“ povedala.

„Rok 2022 je ten, keď sa má meniť predsedníčka a treba zhodnotiť kto bude ďalej v čele tohto spolku, aby ho posúval napred, aby činnosť bola plánovitá a aj právnicky podložená“, zhodnotila včera večer na ich osobitnom posedení aktuálna predsedníčka SPŽ Mária Gašparovská.