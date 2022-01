Kanadčanov April Wine väčšina milovníkov tvrdšej gitarovej hudby v niekdajšej Juhoslávii spoznala vďaka platni Metalmania, ktorú roku 1980 vydal britský EMI Records a na naše gramofóny sa dostala vďaka záhrebskému Jugotonu.

Ide o kompiláciu obsahujúcu skladby známych bandov (Whitesnake, Iron Maiden, Deep Purple, Scorpions), ale aj niektoré mená, o ktorých sa vtedy u nás menej hovorilo. Medzi nimi teda boli April Wine s piesňou I Like to Rock, dodnes ich asi najväčším hitom. Na obale platne bolo uvedené, že daná pieseň je z albumu Harder… Faster (1979) a jej autorom je Myles Goodwyn.

Skupina April Wine vznikla koncom roku 1969 v kanadskej provincii Nové Škótsko a založili ju bratia David a Ritchie Henmanovci. K nim sa pripojil ich rodák Jim Henman a prvú zostavu kompletoval Myles Goodwyn, spevák a gitarista, ktorý vlastne zostal jediným originálnym členom skupiny vo všetkých jej obdobiach. April Wine si hneď na začiatku uvedomili, že v Novom Škótsku nemajú ktovieaké perspektívy, a preto poslali svoje nahrávky na adresu montrealského vydavateľstva Aquarius Records. Stadiaľ im vraj odpovedali, že nemajú záujem o ich piesne, ale členovia skupiny túto odpoveď z určitého dôvodu pochopili ako pozvanie (!) a odcestovali do Montrealu. Keď už raz boli tam, majitelia Aquarius Records sa predsa rozhodli podporiť ich úsilie, ubytovali ich v horskej chate a dohodli im vystúpenia v lokálnom klube.

Prvý album April Wine im vyšiel roku 1971 a z neho ako hit vynikla pieseň Fast Train, ktorá sa dostala na kanadské top-rebríčky a skupine zabezpečila predĺženie zmluvy s vydavateľstvom. Druhý album On Record (1972) im priniesol ďalší vzrast popularity, ale aj napätie medzi členmi skupiny, čo rezultovalo rezignáciou bratov Henmanovcov, takže Myles Goodwyn pokračoval v nasledujúcich obdobiach viesť skupinu s inými hudobníkmi (vedľa Goodwyna najdlhší stáž má gitarista a spevák Brian Greenway).







Pokým zvuk na ich prvých albumoch možno označiť jednoducho ako rock, od druhej polovice 70. rokov a najmä od albumu First Glance (1978) prejav April Wine prechádza v hardrock, ktorý sa vyznačuje melodickým spevom a chytľavými refrénmi. Niektoré ich neskoršie vydania – najmä Animal Grace (1984) a Walking through Fire (1985) zachádzajú do štýlu hard’n’heavy s výraznejším zvukom syntetizátora.

Po viacročnej prestávke v období 1986 – 1992, April Wine sa znovu dali dokopy a odvtedy nahrali ešte štyri dlhohrajúce albumy. Fungujú aj dnes a na vlani mali zaplánované koncertné turné, ktoré však bolo zrušené pre pandémiu koronavírusu. Myles Goodwyn sa, dnes už ako 74-ročný, tiež venuje sólovej kariére.