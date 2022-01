Organizačný výbor Klobásafestu v Báčskom Petrovci do verejnosti zaslal výzvu na zúčastnenie sa na tomto gastronomickom podujatí. V ňom sa píše takto:

Organizačný výbor vás pozýva na Medzinárodný festival klobás − Klobásafest 2022, ktorý bude v Petrovci 12. februára 2022.

Zúčastniť sa môžete ako člen súťažiaceho tímu, ako predajca vlastných výrobkov alebo ako návštevník, ktorý ochutná kvalitu vyrobených klobás. Príďte sa pobaviť, zaspievať si a zatancovať, hrať tombolu a vyhrať, ochutnať klobásky, škvarky a ďalšie zabíjačkové dobroty.

Záujemcovia o súťaž vo výrobe najlepšej praženej klobásy sa môžu prihlásiť v Miestnom spoločenstve Báčsky Petrovec osobne alebo zavolať na tel. číslo +381(0)21/780-032. Tlačivo na prihlášku a detaily o festivale si môžete stiahnuť z webovej stránky Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec.







Priestor na predajné stánky si môžete objednať v Turistickej organizácii Obce Báčsky Petrovec osobne alebo telefonicky na číslo: +381(0)21/780-478.

Program

Program Klobásafestu 2022 by sa mal začať od 10.30 h a mal by potrvať do 18. hodiny. Slávnostné otvorenie festivalu Klobásafest 2022 bude o 11. hodine.

Na dobrú náladu bude hrať skupina Maks zo Selenče. Samotné podujatie bude pozostávať nielen zo súťaže vo výrobe čerstvých klobás (štartovný poplatok pre tím do 4. 2. 2022 je 8 000 a neskoršie 10000 dinárov), zo súťaže vo vyprážaní škvariek, ale aj vo výrobe masla tradičným spôsobom, zo súťažnej ochutnávky domácej pálenky, tomboly a vystúpenia tanečnej skupiny.