San Remo, Opatija, Beogradsko proleće, Zlatý kľúč… Festivaly, ktoré sa stali synonymom kvalitnej populárnej hudby jednej doby. Kvalita, aj tá v hudbe, je nadčasová. S potešením kvitujeme, že v roku 2005 obnovený Zlatý kľúč pretrváva stále a v tomto roku noví organizátori zahlásili návrat populárneho festivalu Beogradsko proleće.

Na prezentácii knihy Festival slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč 1970 – 1998 zostavovateľa Jána Šimoniho 17. decembra 2021 v Slávnostnej sieni petrovského gymnázia bol i známy hudobný odborník, skladateľ a producent Jovan Adamov. Na adresu festivalu slovenskej populárnej hudby, ktorý vznikol v Selenči v dávnom roku 1970, s oduševnením vyhlásil: „Toto je naša Opatija, toto je náš San Remo!“ Tým vzdal hold všetkým účastníkom doterajších ročníkov tohto hudobného podujatia i všetkým skladbám, ktoré do fonoték priniesol. Má na to plné právo, lebo roky bol priamo zapojený do programovej prípravy a realizácie festivalu. Bol členom odbornej poroty a v roku 2009 i účastníkom odbornej debaty so skladateľmi a spevákmi.

Vzácnymi účastníkmi tohto stretnutia v ústrety 29. ročníku Festivalu populárnej hudby Zlatý kľúč boli i Kornelije Bata Kovač z Belehradu a ďalšie zvučné mená z vtedajšej Hudobnej produkcie Novosadského rozhlasu. Bolo nám potešením počuť pochvalné slová od takých hudobných znalcov, pritom i priamych účastníkov ďalších veľkých festivalov, akým bolo i Beogradsko proleće. O snahe organizátorov nášho festivalu držať krok s dobou a úrovňou populárnej hudby v našej krajine svedčí i fakt, že o pár rokov v odbornej porote sme mali i vynikajúcu speváčku Tanju Banjanin.

Prvý koncert Festivalu zábavnej hudby Beogradsko proleće odznel 17. apríla 1961 v niekdajšej Dvorane Domu syndikátov. Na tom istom mieste, teraz je to Kombank Dvorana, v týchto dňoch na tlačovej konferencii zahlásili jeho návrat, a to na piatok 29. apríla. Kým skôr ho organizovalo Združenie džezovej, zábavnej a rockovej hudby Srbska, teraz sú jeho usporiadatelia Rádio-televízia Srbsko, Color Press Group a Kombank Dvorana. Na oficiálnom zahlásení jeho návratu jeho renomé prirovnali vtedajšiemu opatijskému festivalu a talianskemu festivalu v San Reme. Špeciálnou hostkou na tejto tlačovej konferencii bola i jeho niekdajšia účastníčka Beti Đorđevićová.







Možno príležitosť prihlásiť kvalitnú skladbu na tento skôr renomovaný festival zaujme aj niektorého nášho skladateľa. Lehota prihlášok na festival Beogradsko proleće 2022 je od 5. januára do 15. februára.