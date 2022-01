Zo skúseností vieme, že niektoré rastliny sa vzájomne odpudzujú; napr. orech odpudzuje iné ovocné stromy. Koreňové výlučky orecha bránia iným rastlinám v raste. Medzi rastlinami existuje jav známy ako alelopatia. Alelopatia je biologický fenomén, ktorý je známy už dávno.

Vzájomné vzťahy rastlín, ich vplyv na seba skúmal nemecký botanik H. Molisch. Odhalil zákonitosti vplyvu a toto pôsobenie nazval alelopatia. Rastliny vylučujú, alebo uvoľňujú do pôdy, alebo do vzduchu listami, kvetmi, plodmi a koreňmi zlúčeniny tzv. alelopatiká. Tie sú pre každý druh špecifické a špecificky môžu priaznivo alebo nepriaznivo pôsobiť na rastliny, ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti.

V prírode platia pravidlá, ktoré človek môže využiť na získanie zdravej a pestrej úrody:

– rastliny, ktoré pestujeme pre koreň, vysádzame do susedstva s takými rastlinamy, z ktorých budeme využívať nadzemné časti;







– rastliny druhovo príbuzné nepestujeme blízko seba. Majú rovnaké nároky, napádajú ich rovnakí škodcovia a choroby;

– na ochranu proti škodcom a chorobám vysádzame do blízkosti zeleniny aromatické rastliny;

– kombinujeme také rastliny, ktoré majú rovnaké nároky na pôdu aj vlahu.

Mrkva a cibuľa

V zdravej záhrade budeme rastliny pestovať v zmiešaných kultúrach. Dobrou kombináciou rastlín je mrkva a cibuľa. Mrkva rastie koreňom do hĺbky a vňaťou do šírky, cibuľa je v pôde plytko, nadzemný priestor využíva iba úzkymi listami. Mrkva svojou vôňou odpudzuje kvetárku cibuľovú, škodcu, ktorý napáda cibule. Cibuľa zase odháňa mušky vrtivky mrkvovej, ktorej larvy vyžierajú chodbičky v koreňoch mrkvy. No tieto druhy majú úplne iné nároky na vlahu. Tento rozdiel vyriešime jednoducho tak, že v záhone uprostred vysejeme dva rady mrkvy a v prípade potreby budeme zalievať medzi rady. Cibuľu vysejeme na okraj záhonu, kde pôda po daždi uschne rýchlejšie a nehrozí zahnívanie cibúľ.

Pór a zeler

Iným príkladom je susedstvo póru a zeleru. Obe rastliny majú vysoké nároky na vlahu. Pri kyprení alebo okopávaní môžeme pôdu k póru prihŕňať (pekne sa vybieli), zatiaľ čo zeler musíme odhŕňať, aby narástli veľké buľvy.

Priaznivé rastlinné spoločenstvá

Do tejto skupiny patria napr.: karotka s cibuľou, rajčiaky s cibuľou, rajčiaky s petržlenom, šalát s reďkovkou, hrášok so zelerom, zemiaky s hlúbovinami.

Nepriaznivé rastlinné spoločenstvá

Tu patria: fazuľa s cibuľou, kapusta a kel s cibuľou, petržlen s hlávkovým šalátom, cvikla s rajčiakmi, rajčiaky s hrachom, hrach s fazuľou, červená kapusta s rajčiakmi, zemiaky s cibuľou.