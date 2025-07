Hry z batôžka je názov projektu, ktorý sa zameriava na organizovanie týždňových umeleckých denných dielní pre tunajšie slovenské deti. Tento letný tábor pre deti vo veku od 8 do 14 rokov sa uskutoční v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci v období od 22. do 24. júla v období od 9. do 13.30.