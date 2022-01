Vlastenecké múzeum Ruma a Turistická organizácia Obce Stará Pazova po druhýkrát spoločne, a za podpory Ministerstva kultúry a informovania, usporiadali novú etnologickú výstavu pod názvom Dva a pol storočia od príchodu Chorvátov do východného Sriemu (Dva i pol stoljeća od dolaska Hrvata u Istočni Srijem). Výstava je otvorená do konca januára.

Autormi výstavy sú Jelena Arsenovićová, vyššia kustódka etnologička múzea, a Milivoj Kovačević, predstaviteľ Turistickej organizácie Obce Stará Pazova. Branislava Konjevićová, riaditeľka Vlasteneckého múzea Ruma, hovorí, že sa i touto výstavou tým najkrajším spôsobom propaguje multikultúrnosť.

Autori dôraz dali na dievčenskú výbavu 20. storočia. J. Arsenovićová do tejto expozície zaradila zachovávanie tradície a elementov kultúrneho dedičstva príslušníkov chorvátskej národnostnej menšiny na územiach obcí Ruma a Stará Pazova. Niektoré z nich sa po zatvorení výstavy zaradia aj do stálej výstavy Vlasteneckého múzea Ruma, podobne ako to bolo aj s predchádzajúcou výstavou Dva a pol storočia príchodu Slovákov do Starej Pazovy, realizovanej v roku 2020, práve v roku príchodu Slovákov na tieto priestranstvá.

Výstavu otvorili 28. decembra a vtedy udelili aj ďakovné listiny všetkým tým, ktorí podali nápomocnú ruku v príprave tejto etnologickej výstavy. Medzi nimi boli aj Anna Očovajová a Anna Zdichanová zo Starej Pazovy.