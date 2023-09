Ochotnícke divadlo Janka Čemana v Pivnici už roky má dobrú spoluprácu s Divadlom Štefana Kvietika z Veľkého Krtíša na Slovensku. Táto spolupráca sa reflektuje predovšetkým v častých hosťovaniach medzi dvomi divadelnými súbormi.

Pivnické obecenstvo si veru ľahko obľúbilo vynikajúcich hercov Divadla Štefana Kvietika a hlavne ich prevažne humorný repertoár. V septembri minulého roku toto divadlo hosťovalo v Pivnici s predstavením Halúzka moja.

Zo spomenutého divadla, presnejšie z hereckých výkonov sa diváci mali možnosť tešiť aj počas uplynulého víkendu. V piatok 15. septembra herci z Veľkého Krtíša v Dome kultúry predviedli hru Starúš Plesnivec. Pod réžiu inscenácie sa podpisuje Jana Krajčiová. Autorom predlohy, ktorej dej sa odohráva v Kocúrkove, je Ján Chalúpka. V predstavení hrali: Vlasťo Krajči, Dana Fridrichová, Oliver Závodský, Mária Kropáčová, Magda Stanková, Eva Henteková, Miloš Varga a Braňo Hlačok.

Už v nasledujúci deň ponúkli Pivničanom druhé predstavenie. A to dokonca na dedinskom trhu. Zdalo by sa, že ide o netypické miesto pre divadlo, no zarezonovalo to celkom dobre. Okrem tých, čo si prišli pozrieť predstavenie, bolo mnoho aj takých – okoloidúcich, ktorých táto bláznivá komédia prilákala. Na trhu zahrali hru Pinďúr autora Petra Butkovského a v réžii Cyrila Páriša. Ide tiež o komédiu – príbeh dedinskej vdovy, učiteľa a gazdu, ktorí sa stretnú na dedinskej autobusovej zastávke v Pinďurove a tam sa ich osudy pretnú. V predstavení hrali Eva Henteková, Vlasťo Krajči a Miloš Varga.