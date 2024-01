V Novom Sade bude od pondelka 22. januára platný nový spôsob platenia mestskej a prímestskej prepravy.

E-peňaženka je nepersonalizovaná karta (na rozdiel od karty NS smart) a na ktorej bude možné dobitie kreditu.

Pre cestujúcich je dôležité, aby pri nástupe do autobusu vykonali check in a pri vystúpení check out, keď z karty budú stiahnuté prostriedky za prejdenú cestu – 65 resp. 110 dinárov.

Lístok si cestujúci budú môcť kúpiť aj u vodiča, do 5. februára bude stáť 65 resp. 110 dinárov a od 5. februára 100 resp. 150 dinárov.