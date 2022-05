Prvá z troch európskych futbalových klubových súťaží je za nami. V stredu večer na štadióne Ramón Sánchez Pizjuán v Seville sa celok Eintracht Frankfurt stal víťazom druhej UEFA súťaže podľa kvality – Ligy Európy.

Nemecký celok totiž vo finále po lepšom strieľaní penált prekonal škótsky Glasgow Rangers a tak sa majstrom tejto súťaže stal druhýkrát v dejinách, čiže po titule získanom v roku 1980.

Včerajšie finále nebolo atraktívne a oba celky sa predovšetkým orientovali na záchranu vlastnej siete. Čakalo sa na chybu súpera a eventuálny protiútok, ktorý mohol priniesť kapitálový náskok. Zvlášť prvý polčas nepriniesol zaujímavý futbal a rozhodca Slavko Vinčić zo Slovinska ho musel predĺžiť o celých šesť minút pre zranenia futbalistov.

Začiatok druhého polčasu priniesol radosť Škótom. Chybu niekoľkých hráčov Eintrachtu využil Aribo a v 57. minúte zabezpečil náskok pre Rangers.

Eintracht aj do tej chvíle bol lepším rivalom, častejšie ohrozoval brankára Allana McGregora, ale strely končili buď v jeho rukách, alebo mimo brány. Predsa, iniciatíva a nátlak sa nemeckému predstaviteľovi oplatili relatívne rýchlo po prijatom góle – po ľavej strane prenikol náš reprezentant Filip Kostić, precízne odcentroval a na jeho prihrávku reagoval Kolumbijčan Borré, ktorý loptu zaslal do siete – bolo 1 : 1.

Aj v pokračovaní mali Nemci iniciatívu, ale do konca zápasu výraznejších príležitostí nebolo. Rovnako bolo aj v predĺžení a mužstvá akoby sa na penalty aj pripravovali.

Po poslednom hvizdnutí slovinského rozhodcu sa smerovalo k jedenástkam. Zaujímavo, jediný neprecízny bol skúsený Walesan Aaron Ramsey vo štvrtej sérii, keď slabo strieľal a brankár Trapp jeho strelu zastavil. Po ňom precízny bol práve Kostić. Márny bol gól Roofea, lebo v piatej sérii skóroval aj Borré, takže výsledkom 5 : 4 na penalty Eintracht získal trofej.

Rekapitulácia sezóny v Lige Európy

Je to, ako sme spomenuli ich druhý titul v Lige Európy, či v niekdajšej súťaži Pohár UEFA. Okrem toho, klub v sezóne 1959/1960 hral aj vo finále Ligy majstrov (vtedajšieho Pohára majstrov, ale neuspel proti madridskému Realu). Eintracht viac úspechov dosahoval v minulosti, keďže sú za ním aj roky, keď pôsobili v druhej lige Nemecka. Stabilizovali sa v poslednom desaťročí, keď začali pribúdať vystúpenia na európskej scéne, ktoré vyvrcholili triumfom v tohtoročnej Lige Európy. S ohľadom na to, že sezónu v Bundeslige skončili na 11. mieste je triumf v LE pre nich veľmi významný – zabezpečil im nie len novú európsku sezónu, ale priamy postup do skupinovej fázy Ligy majstrov v budúcej sezóne.

Z druhej strany, Rangers môže byť rozčarovaný, keďže v druhom finále tejto súťaže nedokázali vyhrať. Prvýkrát vo finále LE hrali v sezóne 2007/2008 a neuspeli proti celku Zenit Petrohrad, tentoraz ich porazil Frankfurt.

Predsa po nestabilných rokoch a nedávnej účasti vo štvrtej lige Škótska je finále LE pre Glasgow veľkým úspechom. Za krátke obdobie sa klub znovu stabilizoval a už hral aj v európskom finále. Samozrejme, zostáva trpký pocit po prehre v lotérii penált, ale tak vedenie klubu, ako aj hráči a fanúšikovia môžu byť hrdí na tento úspech.

Zaujímavo, že Eintracht má za sebou dve finále – v oboch prípadoch vyhral, kým Rangers tiež hral vo finále dvakrát, ale pri oboch príležitostiach musel podať ruku súperovi.

UEFA súťaže, čiže ich záverečné stretnutia budú pokračovať na budúci týždeň. V stredu sa v Tirane v historicky prvom finále Ligy konferencií stretnú AS Rím – Feyenoord, kým finále Ligy majstrov medzi Realom a Liverpoolom v Paríži bude v sobotu 28. mája.