V Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne prebieha veľká ekologická akcia zberu a triedenia 6 druhov ekologického odpadu: elektronického, bateriek, plechoviek, papiera, PVC fliaš a plastových vrchnáčikov. Ako uvádza tamojší portál kulpin.net, projektom pomenovaným Planéte pomáhaj recykláciou sa deti učia o tom, že odpad môže byť užitočný, teda surovinou pre odpadové hospodárstvo.

Akciu koordinuje Dušan Petráš a má súťažný charakter, čiže triedy, ktoré nazbierajú najviac odpadu, získajú odmeny.

V rámci tohto predmetu učitelia Sabína Báďonská a Radoslav Kolarski rozhodli už v apríli a potom aj v máji so svojimi žiakmi realizovať projekt Robíme časopis. Na pomoc si zavolali novinárku Katarínu Pucovskú, ktorá im priblížila túto profesiu. Žiaci sa aktívne zapojili a pracovali aj na interview, ako aj na fotografiách.

Pracovali tak, že nahrávali rozhovory so svojimi učiteľmi, ktorí im odpovedali na otázky o súčasnej situácii na škole. Z odpovedí sa napríklad dozvedeli, že na začiatku tohto školského roka v ich škole bolo 196 žiakov, a tiež to, že v tomto školskom roku úspešní kulpínski žiaci postúpili nateraz do troch republikových súťaží: v šachu, vo volejbale a z anglického jazyka.

Veľká ekologická akcia zberu odpadu úspešne prebieha a do nej sú zapojení všetci žiaci základnej školy a ich rodičia.

Zber odpadu sa koná každý piatok a akcia potrvá do 20. mája 2023.