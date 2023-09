Deň 16. septembra je zaznačený v kalendári ako Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy. Práve v tento deň, teda v sobotu, v Hložanoch Združenie ekológov Ekos zrealizovalo ďalšiu aktivitu, ktorú si naplánovali v programe aktivít na tento rok. Združenie ekologóv EKOS uplynulú sobotu aktívne zaznamenalo Deň ozónového obalu Zeme ako Eko deň Hložian.

Program podujatia pozostával z viacerých segmentov. Najprv zrána žiaci nižších tried základnej školy kreslili a maľovali na trhovisku v centre dediny.

Prítomných privítal Pavel Balca a o samotnom dni hovorila Viera Turčanová. Vyzdvihla, že na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN sa od roku 1995 vždy 16. septembra oslavuje Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy, aby sme si uvedomili jej význam pre život na našej planéte.

„Ozón v stratosfére totiž úplne absorbuje letálne, smrteľné, ultrafialové žiarenie typu C a zoslabuje ultrafialové žiarenie B, ktoré predstavuje biologicky najaktívnejšiu časť slnečného žiarenia. Množstvo ozónu pritom nie je veľké. Keby sa skoncentroval, vytvoril by sa asi 3 mm široký obal okolo celej zemegule. Od neho prakticky závisí život na tejto planéte. V posledných desaťročiach vedci potvrdili, že ozónu v stratosfére ubúda, a to najmä vplyvom rozvoja civilizácie. Konkrétne na ozón negatívne pôsobia fluórochlórované uhľovodíky, halóny, tetrachlórmetán, metylbromid atď. Tieto látky sa používali a používajú najmä ako chladiace médium v chladiacich a klimatizačných zariadeniach, hnací plyn v kozmetických aerosolových prípravkoch, hasiace médium v hasiacich prístrojoch a podobne. Najvýraznejšie zmeny v ozónovej vrstve sú nad Antarktídou (ozónová diera). Zvýšený prienik UV – B žiarenia cez „stenčenú“ ozónovú vrstvu sa podpisuje pod rast výskytu kožnej rakoviny, poškodenie zraku až slepota ľudí a zvierat, zníženie imunity, znížený rast zelených rastlín a narušenie potravinového reťazca v oceánoch. Vzhľadom na uvedené fakty svetové spoločenstvo začalo prijímať rad opatrení na záchranu ozónosféry.

Základný kameň tohto úsilia predstavuje tzv. Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy, ktorý bol prijatý v roku 1985. Vykonávací protokol k nemu sa prijal v Montreale. Bol podpísaný 16. septembra 1987. Jeho cieľom je zastaviť ubúdanie ozónovej vrstvy prostredníctvom postupne znižovanej výroby a používania látok, ktoré narúšajú ozónovú vrstvu ,“ uviedla táto ekologická aktivistka.

Eko deň pokračoval primeraným programom v tvare slohových prednesov a zaspievaných piesní v podaní žiakov piatakov základnej školy, ktorých pripravila profesorka Anna Huďanová. Zdar v naplánovaných aktivitách prítomným poprial aj predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany Stanislav Srnka.

Potom nasledovala ekologická prechádzka prítomných po ceste k poľovníckej bažantnici, kde boli ďalšie aktivity. Ekológovia a pedagógovia prichystali kvíz žiakov v poznávaní prírody, žiacke hry bez hraníc, pozorovanie vtákov cez ďalekohľady, krátku prednášku o tunajších vtákoch a liečivých bylinkách v prírode a občerstvenie.