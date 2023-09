Spišské divadlo od svojho vzniku v roku 1991 uviedlo spolu 167 inscenácií. V nedeľu 17. septembra sa predstavilo na záver tohtoročnej edície festivalu Petrovské dni divadelné v Báčskom Petrovci.

Slovenský súbor sa na podujatí, ktoré organizuje Slovenské vojvodinské divadlo, zúčastňuje tradične každý rok. Tentoraz sa predstavili divákom úspešnou komédiou v réžii Michala Babiaka Všetko o ženách, v ktorej chorvátsky autor Miro Gavran ponúka pohľad do ženskej duše.

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi je profesionálne jednosúborové činoherné divadlo s 15-členným umeleckým súborom.

Dramatik, románopisec, novelista a poet Miro Gavran (1961) je v súčasnosti najznámejším a najprekladanejším chorvátskym autorom.

Brilantne napísaná komédia Všetko o ženách slávi úspech na Broadway a bola preložená do viac ako 20 jazykov. Odhaľuje vzťahy medzi ženami od škôlky až po dôchodcovský vek, v rodine i medzi priateľkami.

Prekvapuje autorov prienik do ženskej psychiky a ľahkosť jej zobrazenia. Počas predstavenia sledujeme päť zdanlivo samostatných príbehov, ktoré sa odohrávajú v priebehu dvoch mesiacov – od marca do mája. Sledujeme príbehy žien štyroch generácií v rôznych prostrediach od súkromného bytu, cez škôlku, zamestnanie, posedenie v bare, až po domov dôchodcov… Stretávame sa s matkou a dvoma rozhádanými dcérami, s dvoma priateľkami, do ktorých vzťahu vstupuje tretia, so škôlkarkami a ich obavami o záujem rodičov, so sekretárkami v zápase o vyšší post a s penzistkami v domove dôchodcov, ktoré bojujú o priazeň 80-ročného fešáka.

Vtipnými grotesknými, ale aj vážnejšími melodramatickými polohami sa Gavran prejavil ako majstrovský znalec ženskej duše a jeho hrdinky divákom odhaľujú svoj bohatý vnútorný svet.

Režisér Babiak sa podpisuje aj pod preklad hry Všetko o ženách a za scénu, kostýmy a výber hudby. V tejto inscenácii si 15 postáv zahrali tri herečky: Mária Čičvárová, Mária Brozmanová a Kristína Kotarbová.

Na záver festivalu sa riaditeľka SVD Viera Krstovská zavďačila hosťujúcemu súboru a divákom a uviedla, že SVD s ich najnovším predstavením Kamenný chodníček pôjde na zájazd. Príbeh o láske Adama Brezovského a peknej Evušky z kamenného mlyna, o starých hnevoch a nedorozumeniach ponúkne divadlo z Báčskeho Petrovca aj návštevníkom festivalu Divadelný Spiš už 29. septembra.