Dve príliš významné športové udalosti vyvrcholili v nedeľu – neoficiálne tenisové Majstrovstvá sveta, čiže tretí Grand Slam turnaj sezóny Wimbledon v Londýne a tiež FIFA klubové Majstrovstvá sveta v USA.

Pre mnohých milovníkov tzv. bieleho športu je Wimbledon obľúbeným turnajom, čo je aj opodstatnené, berúc do úvahy všetky tradície späté s týmto podujatím.

Nakoniec taliansky tenista Jannik Sinner prvýkrát v kariére triumfoval na tomto Grand Slam podujatí. Vo finále mužskej dvojhry zdolal ako prvý nasadený hráč druhého nasadeného a zároveň obhajcu titulu, Španiela Carlosa Alcaraza, výsledkom 3 : 1 na sety a konkrétne 4 : 6, 6 : 4, 6 : 4, 6 : 4.

Sinner tak zastavil Alcaraza na ceste k tretiemu triumfu na Wimbledone zaradom a zároveň si na konto zapísal svoju štvrtú grandslamovú trofej. V januári vyhral druhýkrát zaradom Australian Open v Melbourne a vlani triumfoval aj v New Yorku na US Open. Zároveň sa Sinner včera stal historicky prvým talianskym šampiónom vo wimbledonskom singli. Jeho krajanovi Matteovi Berrettinimu v roku 2021 to vo finále nevyšlo proti Novakovi Đokovićovi a vlani v dámskej dvojhre proti Češke Barbore Krejčíkovej neuspela Jasmine Paoliniová.

Sinner sa vo finále Wimbledonu vypomstil Alcarazovi za nedávnu prehru vo finále Roland Garros a do rebríčka ATP si pripísal dvetisíc bodov, čím sa dnes, na jeho najnovšom vydaní, dodatočne upevnil na prvom mieste.

Carlos Alcaraz z druhej strany, nevyužil šancu na zisk šiesteho titulu z podujatí veľkej štvorky. Zaujímavo je to, že prvýkrát vo finále najväčších turnajov prehral – dvakrát vyhral Wimbledon a Roland Garros (2024, 2025) a prvú GS trofej si vybojoval v roku 2022 na US Open.

Ako vieme, náš najlepší tenista Novak Đoković tentoraz na Wimbledone bol zastavený v semifinále práve proti Sinnerovi. Znovu nedokázal nájsť riešenie pre tohto tenistu, keďže prehral v šiestom vzájomnom stretnutí zaradom a Sinner proti Nolemu triumfoval v treťom semifinále GS zaradom – po triumfe na vlaňajšom Australian Open zastavil Talian v boji o finále Novaka pred triumfom na Wimbledone aj v Paríži na spomenutom Roland Garros.

Novak si zachoval šieste miesto na ATP poradovníku, ale má o 500 bodov menej, keďže neobhájil finále z minuloročného Wimbledonu.

V dámskej konkurencii vyhrala Poľka Iga Świąteková

V dámskej konkurencii titul získala poľská tenistka Iga Swiąteková, ktorá sa prvýkrát v kariére stala víťazkou ženskej wimbledonskej dvojhry. Turnajová osmička vo finále deklasovala 13. nasadenú Američanku Amandu Anisimovovú výsledkom 6 : 0, 6 : 0 za necelú hodinu aktívnej hry. Finále trvalo 58 minút, čím sa stalo jedným z najkratších v dejinách turnaja.

Świąteková získala šiesty singlový grandslamový titul, keďže doteraz štyrikrát triumfovala na Roland Garros a raz na US Open. Zároveň potvrdila stopercentnú bilanciu vo finálových dueloch na podujatiach veľkej štvorky, keď zvládla aj šiesty zápas o titul.

Na listinu víťaziek vo wimbledonskom singli pribudlo po ôsmy raz zaradom nové meno. Je to veľmi zaujímavý fakt, keďže naposledy titul obhájila Američanka Serena Williamsová v rokoch 2015 a 2016.

Świąteková sa stala prvou Poľkou, ktorá získala wimbledonský titul v Open ére a v roku 2012 Agnieszka Radwanská vo finále prehrala proti Serene Williamsovej.

Z našich tenistiek na tohtoročnom Wimbledone najlepšie pochodila Olga Danilovićová, ktorá sa však dostala len do druhého kola, v ktorom neuspela proti Američanke Madison Keys. Okrem nej hrala ešte len Nina Stojanovićová, ktorá však bola zastavená už v prvom kole.