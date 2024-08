Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Ðedovićová-Handanovićová tvrdí, že tohto roku elektrina nebude zdražovať, napriek výnimočne vysokej cene elektriny na burze v predchádzajúcich mesiacoch, ako aj to, že sú ceny elektrickej energie v Európskej únii stabilizované.

Ministerka v rozhovore pre dnešné vydanie Politiky povedala, že vzhľadom na vysoké ceny elektriny na burze v posledných mesiacoch, ako aj na to, že Srbsko dovážalo elektrinu, očakávalo sa, že sa to odzrkadlí na účtoch domácností, no podľa jej slov elektrická energia nezdražie pre občanov tohto roku.

Keď ide o hospodárstvo, ministerka zdôraznila, že očakáva, že nová metodológia zúčtovania ceny elektriny a plynu bude platiť pred 1. novembrom, a tým Elektroprivreda Srbije a Srbijagas budú jemnejším a flexibilnejším spôsobom odpovedať na pohyby cien na trhu.

Ministerka poukázala aj na to, že kvôli dlhým tepelným vlnám v predchádzajúcich týždňoch v Srbsku sme mali rekordnú spotrebu elektrickej energie, v období remontu termo, hydro a baníckych systémov.

Zdroj: rtv.rs