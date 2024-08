Pre oslavu Sviatku svätého Iliju (1. a 2. augusta) v časti Starej Pazovy, kde sú inštalované lunaparky a stánky s uličnými predavačmi, došlo k zmene dopravného režimu.

Od včera do soboty 3. augusta do 14.00 hodiny je premávka uzavretá, a to v častiach: Svätosávska ulica od Partizánskej ulice po Ulicu Vuka Karadžića, ako aj Ulica Vuka Karadžića od začiatku po Ulicu Podunajského partizanského oddielu. Režim zákazu premávky platí aj pre vedľajšie ulice v tejto časti Starej Pazovy.

Premávka je presmerovaná na Ulicu Jána Sýkoru (smerom do Starých Bánoviec) alebo na Ulicu Branka Radičevića (smerom do centra mesta).