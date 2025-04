O tom, že sa veľkonočným sviatkom nesmierne tešia najmladší, presvedčili sme sa sami, keď sme zavítali do Predškolskej ustanovizne Poletarac v Starej Pazove. V skupine, ktorá sa nachádza v budove tamojšej ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, so škôlkarmi pracujú vychovávateľky Anna Lešťanová a Annamária Simonovićová-Knisová. Ide o zmiešanú slovenskú predškolskú vekovú skupinu, v ktorej sú aj trochu mladšie deti, ktoré ešte nepôjdu do školy.