Prístupové rokovania sa začnú medzivládnou konferenciou, ktorá sa dnes bude konať v Bruseli. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na sociálnej sieti Twitter oznámila, že je tento historický okamih pre Albánsko a Severné Macedónsko ich úspechom a výsledkom ich tvrdej práce. Ako Leyenová uviedla, obe krajiny pokročili v oblasti právneho štátu, boji proti korupcii a modernizovali ekonomiku.

Hneď po medzivládnej konferencii, EK a rokovacie tímy začnú pracovať. Najprv sa začne so screeningami, ktoré pomôžu Severnému Macedónsku a Albánsku, aby sa zoznámili s právami a záväzkami v EÚ. Screeningy budú trvať rok a pol a po ukončení toho procesu plánuje sa nasledujúca medzivládna konferencia, ktorou sa ukončí fáza otvorenia prístupových rokovaní o členstve.

Severné Macedónsko a Albánsko sú prvé štáty, ktoré začínajú tento proces v súlade s novou metodológiou EK.

Bulharsko ako členský štát EÚ v roku 2020 zablokovalo prístupové rokovania so Severným Macedónskom pre bilaterálny spor o históriu a jazyk oboch krajín. Tým zastavilo aj prístupový proces Albánska, keďže EÚ podmieňovala pokrok v rokovaniach s Tiranou výsledkami rokovaní so Severným Macedónskom. Parlament v Skopje v sobotu schválil kompromisný návrh sprostredkovaný Francúzskom, ktorý odstraňuje námietky Bulharska voči vstupu Severného Macedónska do EÚ. Severné Macedónsko sa v ňom zaviazalo zmeniť ústavu s cieľom chrániť práva menšín, vrátane bulharskej a zakázať prejavy nenávisti voči Bulharsku. Návrh nevyžaduje, aby Bulharsko uznalo macedónsky jazyk.

Zdroj: euronews.rs