Fytopatológovia rozdeľujú choroby dreva viniča podľa druhu pôvodcu, ktorý ich spôsobuje na virózy, bakteriózy a mykózy. Medzi ne patrí aj po celom svete rozšírená bakteriálna nádorovitosť viniča Agrobacterium tumefaciens (srb. rak korena vinove loze).

Choroby dreva viniča majú na napadnutých kroch rôzne prejavy príznakov: degenerované a chradnúce kry, ktoré sú výrazne oslabené v raste a vývoji, častý je výskyt bez charakteristických príznakov na listoch či iných nadzemných častiach. Tento stav oslabenia (chradnutia) môže zotrvať aj niekoľko rokov či desaťročí. Prejavuje sa najmä pri Petriho chorobe viniča – esca syndróm a bakteriálnej nádorovitosti. Obidve tieto choroby nespôsobujú masové hynutie krov. Ďalším príznakom sú predčasne hynúce kry, ktoré náhle hynú často až niekoľko rokov po prvotnej infekcii. Môžu sa vyskytovať aj bez charakteristických príznakov na nadzemných častiach kra. Tieto choroby môžu spôsobovať masový úhyn krov vo vinohrade.

Príznaky ochorenia

Pri výskyte bakteriálnej nádorovitosti viniča ide väčšinou o ojedinelé alebo ohniskové nevyliečiteľné ochorenie krov. Charakteristickým znakom je vytváranie nádorov na hlave kra, koreňovom kmeni, na kmeni, ramene, prípadne aj na jednoročnom výhonku. Nádory sa vytvárajú po infekcii baktériami na mechanicky alebo mrazom poškodených miestach kôry. Zo začiatku je povrch nádorov hladký, svetlo žltý, šťavnatý a hubovito mäkký. Neskôr je povrch nerovnomerný a hrboľatý. Nádory hnednú, na ich povrchu sa vytvára korkovité pletivo, ktoré tvrdne. Listy napadnutého viniča sú bledšie, žltnú (chloróza) najmä u mladého viniča. U modrých odrôd sa listy sfarbujú do jasnočervena. Charakteristickým znakom na listoch je ich zvláštne vytočenie rubom smerom k slnku, pričom stopka listu s hlavnou žilkou zviera ostrý uhol.

Na jeseň nádory zaschýnajú, v zime odumierajú a rozpadávajú sa. V nasledujúcom roku sa tvoria nádory na okrajoch nádorov z predchádzajúceho roka. Najnáchylnejšie sú mladé korene od 1 do 5 rokov. Napadnutý vinič má chorobný vzhľad a obmedzený rast. Výška úrody a jej kvalita klesá, drevo zle vyzrieva. Baktérie sa cez poranené miesto dostávajú do pletív, kde sa aktivizujú, a potom cez cievne zväzky prenikajú do celej rastliny. Hovoríme o systémovej infekcii. Výsledkom je ďalšie vytváranie nádorov a postupné odumieranie krov.

Šírenie nákazy podporuje aj infikované náradie

Choroba sa môže prenášať aj nožnicami, pílkou, rýľom, a to najmä za vlhkého počasia. Infekcia sa môže preniesť aj z pôdy pri jej obrábaní a poranení podzemnej alebo nadzemnej časti viniča. Pretože sa choroba prenáša aj množiteľským materiálom, neodporúča sa kupovať štepy viniča od neregistrovaných množiteľov.

Ochrana

Keďže bakteriálna nádorovitosť viniča patrí medzi závažné ochorenia, ktorú prakticky nemožno vyliečiť, najdôležitejšími zostávajú preventívne agrotechnické opatrenia na zamedzenie šírenia tejto choroby vo výsadbách viniča. Pri mladých výsadbách je najlepšie napadnuté kry vykopať a spáliť. V starších výsadbách môžeme choré jedince zlikvidovať alebo dočasne ponechať vzhľadom na ešte dobrú úrodnosť pri dodržiavaní sanitárnych opatrení. Používame iba zdravý rozmnožovací materiál; pri obrábaní musíme dbať, aby sme kry neporanili; vinič udržiavame v dobrom kondičnom stave; odstraňujeme všetky kry podozrivé z nákazy; z napadnutých parciel neberieme množiteľský materiál.

Bakteriálna nádorovitosť sa vyskytuje aj na ostatných ovocných druhoch, no najväčšie škody spôsobuje na viniči, slivkách, jabloniach, hruškách a marhuliach.