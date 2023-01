V nadchádzajúcich riadkoch pozornosť upriamime aj na exotické športové podujatie, o ktorom vieme, že existuje a má tradíciu, ale sa s ním nestretáme často. Ide o futbalové podujatie, takže je ťažko predstaviť si medzinárodnú súťaž, o ktorej tak vieme menej. Preto, lebo tentoraz pozornosť upriamujeme na Arabian Gulf Cup, čiže na majstrovstvá krajín Perzského zálivu. Jeho 25. vydanie vyvrcholilo práve vo štvrtok vo večernom termíne a šampiónom podujatia sa stala hostiteľská krajina – Irak. Iračania vo finále prekonali Omán po predĺžení výsledkom 3 : 2, a tak sa štvrtýkrát stali víťazom tejto futbalovej súťaže.

Preto sme ihneď na začiatku aj uviedli, že pozornosť bude upriamená na exotické podujatie, ktoré tunajšiemu publiku nie také blízke, ale si aj ako také zasluhuje pozornosť. Dokonca keď vieme, že sa Mundial od roku 2026 rozširuje a z toho najväčší osoh budú mať práve ázijské krajiny a tiež sme pred takým mesiacom sledovali Majstrovstvá sveta v Katare, čiže tiež v krajine Perzského zálivu – jasné je, prečo je futbal na Blízkom východe stále zaujímavejší.

Veď sú aj majitelia najbohatších svetových klubov (ťažko hovoriť o najväčších) práve z tohto územia – predovšetkým sa to vzťahuje na Newcastle United, Manchester City, Paris Saint-Germain a iné.

Na tohtoročnom turnaji či Majstrovstvách Perzského zálivu vystúpilo osem členských krajín Futbalovej federácie Perzského zálivu. Okrem spomenutých finalistov sa zo skupiny kvalifikovali aj Katar, ktorý v semifinále prehral proti Iraku, ako aj Bahrajn – v semifinále prehrali proti Ománu.

V skupine svoju účasť skončili Saudská Arábia a Jemen, tiež Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Treba však zdôrazniť, že na turnaji mužstvá nehrali v najsilnejšej zostave, a preto eliminácia asi najlepšej reprezentácie z tohto územia Saudskej Arábie toľko neprekvapuje.

Hralo sa na dvoch štadiónoch v Basre a o tom, že ide o významné podujatie svedčí aj skutočnosť, že na ňom rozhodcom bol známy FIFA rozhodca István Kovács z Rumunska, ktorý pískal aj finále. Na nedávnom Mundiale síce nebol hlavným rozhodcom ani na jednom stretnutí, ale preto štvrtým rozhodcom bol na až ôsmich stretnutiach.

Irak sa, ako sme spomenuli, stal majstrom, získal štvrtý titul. Najúspešnejší je Kuvajt s desiatimi titulmi a jedinou reprezentáciou bez úspechu je Jemen, ktorý nikdy ani v semifinále nebol.

O tom, že sa na Arabskom polostrove do futbalu investuje mnoho potvrdzuje aj skutočnosť, že len tréner Saudskej Arábie je tamojší rodák. Ide o Saada Al-Shehriho, ale on vedie reprezentáciu do 23 rokov a pomocníkom je Francúzovi Hervéovi Renardovi, ktorý je v čele A selekcie.

Teda, ostatné krajiny majú zahraničných selektorov – sú tu traja Portugalčania, Čech, Španiel, Argentínčan, ale aj Chorvát Branko Ivanković, tréner Ománu.

Súťažia aj na africkom kontinente

Okrem tohto podujatia, spomenieme ešte jedno exotické futbalové podujatie. Je to Africký futbalový šampionát, ktorý si netreba pomýliť s CAF majstrovstvami Afriky.

Na Africkom futbalovom šampionáte, ktorý v týchto dňoch prebieha v Alžírsku, hrajú reprezentácie zložené len z hráčov, ktorí hrajú v kluboch na africkom kontinente, čiže v domácich ligách. Ide o relatívne nové podujatie, ktoré sa prvýkrát hralo v roku 2009 a momentálne prebieha jeho siedme vydanie. Na ňom dvakrát po sebe šampiónom bolo Maroko a tak potvrdilo, že je jeho domáca liga čoraz lepšia, keďže táto reprezentácia na nedávnom Mundiale hrala v semifinále.

Okrem Maročanov dvakrát oslavovala aj Demokratická republika Kongo, raz to vyšlo Tunisku a Líbyi. Tentoraz Maroko titul neobháji, lebo neúčinkujú, keďže pre technické záležitosti na podujatie neodcestovali. Súťaž je stále v skupinovej fáze a podujatie v Alžírsku na programe bude do 4. februára.