Po takmer celom mesiaci a po 62 zohraných zápasoch na 22. šampionáte sveta vo futbale dostali sme sa k samému koncu. Už sú pred nami len dve stretnutia – v sobotu zápas o tretie miesto, v ktorom si sily druhýkrát na turnaji zmerajú Chorvátsko a Maroko, kým v nedeľu vo veľkom finále zohrajú Argentína a Francúzsko.

Ako vieme, pred dvoma dňami Argentína v prvom semifinále výsledkom 3 : 0 porazila Chorvátsko, zatiaľ čo Francúzi včera porazili tvrdé Maroko výsledkom 2 : 0.

Pred začiatkom Mundialu toto finále možno aj bolo očakávané a práve na túto kombináciu stávkarské kancelárie ani neponúkali vysoké koeficienty. Predsa uhádnuť mená štyroch semifinalistov sa podarilo pravdepodobne iba málokomu. Chorvátsko bolo favoritom z tiene, ale s Marokom hádam nepočítal nikto. Potajomky sa nazdávali Maročania a tiež predseda Futbalového zväzu Kamerunu Samuel Eto’o, ktorý ešte dávno vyhlásil, že vo finále hrať budú Maroko a Kamerun.

No keď sa vrátime do reality, možno povedať, že je Francúzsko pripravenejšie a predovšetkým stabilnejšie. Fyzicky a psychicky, bez ohľadu na to, že Argentína vo svojich radoch má jedného z najlepších hráčov sveta Lea Messiho.

Nemožno poprieť úspech Argentíny, ale mnohí fanúšikovia mienia, že na tomto turnaji im rozhodcovia nadŕžali. Napríklad Messi dal päť gólov, ale z toho tri z penalty a jednu strelu z trestného bodu mu zastavil brankár Poľska Wojciech Szczęsny. Uzavierame, že mali príliš veľa príležitostí z penált, ale to nemusí znamenať, že mali šťastie, ale že ich proste súperi nevedeli inak zastaviť, len faulom. Necháme to otvorené a každý nech si rozmýšľa tak, ako chce.

Okrem toho aj penaltu, ktorú Messi realizoval proti Chorvátsku v semifinále, vraj bola diskutabilná, aj keď sa zdá, že brankár Livaković ozaj fauloval rivala.

Po úvodnej prehre v skupine proti Saudskej Arábii bola verejnosť v Argentíne rozčarovaná a nahnevaná, ale im postup do finále určite rany zahojil a o tom stretnutí už nikto ani nerozmýšľa. Dokonca, Saudská Arábia je už dávno doma, keďže sa im predsa zo skupiny nepodarilo postúpiť a Argentína si zahrá vo svojom šiestom finále.

Cesta Francúzska do finále MS 2022

Z druhej strany Francúzsko má za sebou dosiaľ dobrý turnaj a zaslúžene je druhým finalistom.

Aktuálni majstri sveta si postup zo skupiny zabezpečili po dvoch kolách, a preto by nás prehra proti Tunisku v poslednom kole nemala zmýliť. V poslednom kole skupinovej fázy Francúzsko vystúpilo v zmiešanej zostave, čo Tunisko využilo a triumfovalo. To mu predsa na postup nestačilo a Francúzi sa po tom zotavili a radom eliminovali Poľsko, Anglicko a Maroko.

Znovu možno rozmýšľať aj tým smerom, že po finále Francúzi v kostre nenarazili na „veľkého“ súpera, okrem Anglicka, vážiac si výkony a možnosti všetkých selekcií. V skupine porazili Austráliu a Dánsko, zatiaľ čo Poľsko a Maroko (aspoň podľa mien) nepatria medzi tie najväčšie svetové reprezentácie.

Zrelosť a kvalitu potvrdilo Francúzsko vo štvrťfinále s Anglickom a po triumfe aj v semifinále proti Maroku sa zaslúžene dostali do boja o obhajobu trónu. Bude to ich štvrté finále a percentuálne sú úspešnejší, ako Argentína. Z doterajších troch finálnych zápasov vyhrali dvakrát, rovnako ako Argentína, ibaže juhoamerická krajina má aj tri prehry.

Okrem toho Francúzsko je prvým úradujúcim majstrom sveta, ktorý zohrá vo finále po roku 1998, keď to vyšlo Brazílii. Vtedy Brazílčania obhajovali titul z USA z roku 1994, ale ich o štyri roky neskoršie v záverečnom stretnutí zastavilo práve Francúzsko.

V prípade triumfu v nedeľu Francúzi sa stanú prvou reprezentáciou znovu po Brazílii, ktorej sa podarilo obhájiť titul majstra sveta. Brazília totiž triumfovala dvakrát po sebe v rokoch 1958 a 1962. Predtým to vyšlo Taliansku, ešte pred druhou svetovou vojnou – v rokoch 1934 a 1938.

Finále na programe bude v nedeľu od 16.00 hodiny podľa stredoeurópskeho času na štadióne Lusail. Predtým v sobotu v boji o bronz zohrajú Maroko – Chorvátsko, dve selekcie, ktoré v úvodnom stretnutí základnej skupiny F pred necelým mesiacom zohrali 0 : 0.