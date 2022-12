Podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali vyhlásil, že v budúcom roku bude namiesto súčasných 15 rozpočtových inšpektorov 61, čo prispeje k väčšej efektívnosti systému a ešte viac posilní dohľad nad čerpaním verejných peňazí.

Pripomenul, že implementácia nového zákona o rozpočtovej kontrole sa začína 1. januára 2023 a systematicky upravuje pôsobnosť, postup, prácu a právomoci rozpočtovej kontroly.

„Od nového roka začíname pracovať všetci spoločne. Chceme byť efektívnejší, lepšie komunikovať, koordinovať naše aktivity v celom Srbsku,“ povedal Mali a pripomenul, že rozpočtoví inšpektori budú plne vybavení na prácu. Ako povedal, v roku 2018 bolo sedem kontrolórov a v roku 2023 ich bude 61, čo je podľa neho výrazný nárast, ktorým sa určite prispeje ku kvalite práce rozpočtovej kontroly.

Minister tiež zdôraznil, že v roku 2018 bolo vykonaných 15 kontrol, pričom vlani bolo vykonaných 67 kontrol a v tomto roku zatiaľ 119. Ako dodal, cieľom je mať v roku 2023 v priemere päť kontrol na inšpektora a následne to každoročne zvyšovať – v roku 2024 na sedem, potom na deväť a následne na 11 kontrol na inšpektora.

„Máme inštitúcie, jednotlivcov, ktorí sú menej zodpovední. Našou povinnosťou je upozorňovať na nezrovnalosti, upozorňovať ich na to, čo urobili zle a chrániť každý dinár daňových poplatníkov, teda občanov Srbska, pretože to je naša práca, a potom tie peniaze investovať do zvyšovania miezd, dôchodkov, do infraštruktúry, nových škôl, nemocníc,“ povedal Mali.