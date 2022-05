Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová včera oznámili, že ich krajina oficiálne podala žiadosť o vstup do Severoatlantickej aliancie.

Ako uviedli vo svojom spoločnom zverejnení, členstvo v NATO by malo posilniť bezpečnosť Fínska. V najbližších dňoch by žiadosť o členstvo mala byť aj schválená, no tento severský štát bude musieť zrealizovať niektoré kroky.

Žiadosť o členstvo v NATO by v najbližších dňoch malo požiadať aj Švédsko. Tieto dva susedské štáty majú dobré vzťahy a vedú rovnakú politiku, preto podobné rozhodnutie Švédska pre Fínsko je vítané, ako aj pre celú Severoatlantickú alianciu.

Rozširovanie krajín NATO však neprispieva k aktuálnemu vojenskému konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko prijatie Fínska a Švédska vidí ako hrozbu.

