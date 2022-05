Včera sa v staropazovskom mestskom parku pri pomníku Národného hrdinu Janka Čmelíka konala pietna spomienka pri príležitosti 80. výročia od jeho úmrtia. Bol juhoslovanský partizán a národný hrdina Juhoslávie.

Začala sa kladením kvetov a minútkou ticha, keď početní zoskupení predstavitelia viacerých inštitúcii a ustanovizní – NRSNM, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka a SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, Miestneho spoločenstva Stará Pazova, Zväzu združenia bojovníkov Obce Stará Pazova a občania mesta vzdali hold tomuto hrdinovi, ktorý zahynul za slobodu v druhej svetovej vojne.

Na pietnej spomienke o živote a diele tohto národného hrdinu hovorili Stanko Carić, predseda staropazovského združenia bojovníkov, Janko Havran, riaditeľ školy, a Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM a tamojšieho slovenského spolku. Pri tejto príležitosti odznel aj poeticko-hudobný program v podaní žiakov školy a vystúpil aj školský chór a orchester.

Ako sa znova potvrdilo, pamiatka na osobnosť Janka Čmelíka, ktorý svoj život hrdinsky obetoval za lepšiu budúcnosť svojho národa a vlasti, je aj naďalej živá a žiť bude naveky. Prítomní na včerajšom podujatí si dôstojne zaspomínali na túto významnú a všestrannú osobnosť.

Život a dielo Národného hrdinu Janka Čmelíka

Narodil sa 16. novembra 1905 v Starej Pazove v chudobnej slovenskej rodine, ktorá sa zaoberala poľnohospodárstvom. V rokoch 1912 až 1916 navštevoval základnú školu v Starej Pazove.

Počas prvej svetovej vojny bol jeho otec mobilizovaný a poslaný do Galície na ruskom fronte, no po vojne v roku 1921 zomrel na následky zranení.

Ako mladý muž sa začal zaujímať o politiku a bol členom Chorvátskej roľníckej strany. Neskôr sa pripojil ku komunistom a v roku 1935 sa stal členom Komunistickej strany Juhoslávie.

Bol sociálne aktívny a podieľal sa na zbierke príspevkov na výstavbu Národného domu v Starej Pazove. Spieval v zborovom, a potom v poľnohospodárskom zbore.

V roku 1937 sa stal vodcom komunistickej organizácie v Starej Pazove a v roku 1938 členom komunistickej organizácie pre Sriem.

Keď Nemecko v roku 1941 napadlo Juhosláviu, bol v armáde. Zúčastnil sa na bojoch o krajinu, bol zajatý a odvezený do Nemecka. Podarilo sa mu utiecť a vrátiť sa do Starej Pazovy.

Janko aktívne pracoval na organizovaní hnutia odporu v Starej Pazove. Zorganizoval partizánsku jednotku a v jeho dome sa konali tajné stretnutia, na ktorých sa plánovala činnosť proti okupantom.

V októbri 1941 zatkli Nemci v Novom Sade ženu, ktorá po mučení prezradila identitu viacerých partizánov. Ustašovci ho zatkli v Starej Pazove 17. novembra 1941. Počas zatknutia sa bránil a bol zranený. Bol mučený a vo februári 1942 prevezený do Zemunu do nemocnice na ošetrenie. Aj členovia jeho rodiny zažili tvrdú policajnú tortúru. Po vyliečení bol premiestnený do Sremskej Mitrovice a neskôr do Vukovaru, kde bol opäť mučený. Dňa 2. mája 1942 bol odsúdený na trest smrti a 12. mája v Sremskej Mitrovici zastrelený.

Kvôli odporu voči nepriateľovi a odvahe bol 25. októbra 1943 vyhlásený za národného hrdinu.

V jeho dome je teraz pamätné múzeum. Jeho meno nesie niekoľko ulíc v Srbsku a vo Vojvodine, vrátane i Starej Pazovy, tiež aj základná škola a kultúrno-umelecký spolok v Starej Pazove a po ňom je pomenovaná aj ulica v Bratislave. Janko Čmelík bojoval do posledného dychu, nemysliac na svoj život a osobnú slávu. Bol a zostal verný syn svojej vlasti a svojho národa, za čo môžeme byť na neho hrdí. Česť jeho pamiatke!