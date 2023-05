V utorok si postup do finále Ligy majstrov vybojoval Inter, ktorý aj v odvetnom stretnutí prekonal mestského rivala AC Miláno. Tentoraz bolo 1 : 0, úhrnne teda 3 : 0. Dnes sa dozvieme meno ich súpera, keďže odvetný duel zohrajú aj Manchester City a Real Madrid.

Nie iba Inter oslavoval v utorok vo večernom termíne a nie iba v Lige majstrov.

Mnohí milovníci futbalu netrpezlivo čakajú na májové obdobie práve pre play-off zápasy v anglických nižších ligách, predovšetkým v EFL, čiže v Championshipe, League One a League Two.

V utorok večer inak Luton Town výsledkom 2 : 0 v odvetnom stretnutí semifinále play-off Championshipu zdolal Sunderland a vystúpi vo finále.

Krásny príbeh klubu z okolia Londýna, ktorý pred takými desiatimi rokmi bol majstrom piatej triedy, čiže National League, je 90 minút vzdialený od elitnej Premier ligy. A naozaj bude spravodlivo, ak sa im nakoniec podarí do PL aj postúpiť.

V prvom stretnutí na severovýchode Anglicka Sunderland vyhral 2 : 1, ale už počas prvého polčasu včerajšieho stretnutia Luton celkom zvrátil situáciu vďaka gólom svojich spoľahlivých obrancov. Najprv skóroval Osho po rohovom kope a pri konci prvého polčasu po peknej prihrávke z pravej strany krásne hlavičkoval aj kapitán Lockyer a priniesol Lutonu žiadaný triumf.

Luton tak vo finále play-off, inak najhodnotnejšieho zápasu na svete, ktorý víťazovi prináša milióny libier, čaká na víťaza druhého dvojzápasu semifinále medzi Middlesbroughom a Coventrym.

Prvý zápas sa skončil 0 : 0, odvetný je na programe dnes večer.

Keď sa vrátime k Lutonu, ich príbeh je naozaj pekný a milovníci videohry Football Manager hovoria, že ako keby tento celok zažíval scenár z tejto hry. Postupne sa dostávali z ligy do ligy, a preto je ich úspech taký významný. Svojrázne by sme ich mohli porovnať aj s Brentfordom, ktorý sa asi pomaly v Premier lige stabilizuje.

Trvalo im, kým vybudovali dobré mužstvo, a teraz v PL už pomaly môžu uvažovať aj o boji o európske pozície.

Luton, ako sme spomenuli, v sezóne 2013/2014 bol majstrom piatej triedy, potom štyri roky strávili v League Two. V sezóne 2017/2018 ako vicemajstri postúpili do League One a už o rok boli šampiónmi tejto divízie.

V Championshipe sa im podarilo stabilizovať sa. Už v tretej sezóne, čiže vlani vystúpili v play-off, ale v semifinále neuspeli proti Huddersfieldu.

Tentoraz sú vo finále, dokonca obsadili tretie miesto v regulárnej časti sezóny a menej prehier v majstrovstvách mal iba majster Burnley.

Preto by bolo veľmi príjemným vyvrcholením sezóny, keby sa Lutonu podarilo prebojovať sa do Premier ligy. Vo finále nebudú mať ľahkú úlohu, lebo aj Coventry a zvlášť Middlesbrough majú silný tím.

Uvidíme, finále play-off Championshipu je na štadióne Wembley na programe 27. mája.

Ostatné ligy a zápasy

Zaujímavo je aj v ostatných ligách. V League One sa zdá, že je Peterborough blízko k finále, keďže v prvom semifinálovom stretnutí výsledkom 4 : 0 porazili Sheffield Wednesday. V druhom semifinále zohrajú Barnsley a Bolton.

V League Two sa stretnú Stockport – Salford (v prvom stretnutí výsledkom 1 : 0 triumfoval Salford), tiež Carlisle – Bradford (Bradford má tiež minimálny náskok 1 : 0).

Na záver spomeňme aj National League – ako majster do EFL, čiže do štvrtej triedy postúpil najstarší klub vo Walese – Wrexham, zatiaľ čo si návrat medzi profesionálov vybojoval aj Notts County (druhý klub z Nottinghamu). Populárne Straky, inak najstarší profesionálny futbalový klub na svete, vo finále play-off po strieľaní penált zdolali Chesterfield. O tom, akú tradíciu má futbal na Ostrove, svedčí skutočnosť, že sa finále play-off piatej ligy tiež hral na Wembley štadióne a prítomných bolo takmer 40-tisíc divákov!