Podpredseda vlády a minister obrany Srbska Miloš Vučević sa stretol s námestníkom tajomníka OSN pre mierové operácie Jean-Pierrom Lacroixom a osobitnou zástupkyňou generálneho tajomníka OSN a vedúcou misie UNMIK Caroline Ziadeh.

Vučević poukázal na to, že Srbsko venuje osobitnú pozornosť spolupráci s OSN, najmä v oblasti medzinarodných operácií, kde angažovaním príslušníkov srbských ozbrojených síl sa významne prispieva k zachovaniu mieru vo svete.

Minister Vučević zdôraznil, že rezort obrany prijal koncepciu rodovej rovnosti a v súlade so strategickými dokumentmi OSN pre rodovú rovnosť sa usiluje o zvýšenie počtu žien na pozíciách vojenských pozorovateľov a štábnych dôstojníkov.

Námestník tajomníka OSN pre mierové operácie Lacroix zdôraznil, že je veľmi spokojný s doterajšou spoluprácou OSN so Srbskom, pričom zdôraznil najmä jej prínos k zachovaniu mieru vo svete zapojením srbských ozbrojených síl do medzinárodných operácií. Uviedol, že personál zapojený do misií OSN čelí v teréne mnohým výzvam a ťažkostiam, a preto je potrebné zvýšiť mobilitu.

Námestník ministra Lacroix zároveň zdôraznil, že vzhľadom na svoje potreby OSN pracuje na posilnení využívania digitálnych technológií, a to prostredníctvom realizácie školenia a angažovania expertov spravodajských služieb, strategickej komunikácie a využívania bezpilotných lietadiel a dronov.

Poukázal tiež na to, že zvyšovanie počtu žien v mnohonárodných operáciách je pre OSN mimoriadne dôležité a poďakoval Srbsku za jeho príspevok v tejto súvislosti, s očakávaním, že počet žien zapojených do misií OSN sa bude v nasledujúcom období naďalej zvyšovať.

Zároveň odovzdal pozvanie ministrovi obrany na účasť v ministerskom zasadnutí OSN venovanom mierovým operáciám v Ghane s očakávaním, že Srbsko pripraví návrhy nových príspevkov zo spomínanej oblasti, ktoré by ešte viac zlepšili fungovanie misie v samotnom teréne.

